Выписал себе премии на 2,5 миллиона рублей

Бывший руководитель Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖС), уроженец Мордовии Виктор Костин стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в том, что он неправомерно выплатил самому себе премии в размере 2,5 млн рублей.

Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе был создан в 1996 году. Когда регион возглавил Николай Меркушкин, а областной минстрой - Алексей Гришин, фондом некоторое время руководил Реналь Мязитов. Затем на руководство этой структурой перебросили выходца из Мордовии Виктора Костина - он возглавлял самарский фонд с середины 2014-го по сентябрь 2018 года. С приходом Костина у СОФПИЖС значительно выросли суммы госконтрактов, в основном связанных с выделением жилья детям-сиротам. В 2017 г. фонд заключил контрактов на рекордные 738 млн руб. (для сравнения: в 2013 г. эта сумма была чуть выше 4 млн рублей).

По информации коллег из «Самарского обозрения», с уходом команды Меркушкина Костину пришлось оставить свое кресло. Его отставка сопровождалась массой претензий со стороны проверяющих и контролирующих органов. Эти претензии публично транслировались в соцсетях депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Он открыто говорил об исчезновении 900 миллионов рублей со счетов в СОФПИЖС. Довольно скоро к проверкам подключились прокуроры, которые установили факт начисления главой СОФПИЖС самому себе премий на два с половиной миллиона рублей. Эти распоряжения подписал лично глава фонда. Позднее СОФПИЖС по требованию прокуратуры отменил приказы о выплате премий Костину и подал иск в суд об их взыскании.

18 июня 2019 года по материалам проверки УЭБиПК ГУ МВД РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Как следует из его фабулы, в период с декабря 2017-го по август 2018 года Виктор Костин, действуя «в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя», распорядился об издании приказов, на основании которых ему были неправомерно выплачены денежные премии на общую сумму 2,548 млн рублей. Вред, причиненный действиями бывшего руководителя СОФПИЖС, оценен как существенный. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы до 4 лет.

Сейчас экс-глава СОФПИЖС руководит саранской компанией «Центр бизнеса и туризма», в учредителях которой ранее были Алексей Гришин и Алексей Меркушкин.