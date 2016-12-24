В Саранске обсудили деятельность народных дружин на территории столицы Мордовии

В Администрации Саранска состоялось заседание штаба по координации деятельности народных дружин на территории городского округа Саранск под председательством руководителя штаба по координации деятельности народных дружин на территории городского округа Саранск, заместителя Главы городского округа Саранск - директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации Саранска Ирины Объедкиной. Собравшиеся обсудили результаты взаимодействия народных дружин и общественных объединений граждан правоохранительной направленности с Управлением МВД России по городскому округу Саранск, органами местного самоуправления и Мордовской региональной общественной организацией «Отряд правопорядка». Особо тщательно была рассмотрена практика реализации соглашений о взаимодействии.

По информации председателя Мордовской региональной общественной организации «Отряд правопорядка» Алексея Барабанова, для эффективного решения задач в сфере охраны общественного порядка на территории Саранска заключены четырехсторонние соглашения о взаимодействии между Администрацией городского округа Саранск, Управлением МВД России по городскому округу Саранск, Мордовской региональной общественной организацией «Отряд правопорядка» и народными дружинами «Гражданская позиция», «Дозор» и «Рубеж». На стадии заключения находится аналогичное соглашение с народной дружиной «Молодая гвардия», состоящей из студентов МГУ им. Н.П. Огарева. Создана народная дружина им. В.В. Вакеева, которая в настоящее время проходит процедуру внесения в реестр народных дружин.

С января по апрель текущего года членами народных дружин и «Отрядом правопорядка» в общей сложности проведено 164 выхода на опорные пункты полиции, 222 выхода на совместное патрулирование с сотрудниками патрульно-постовой службы, 13 членов отряда приняли участие в 7 тактико-специальных учениях, проводимых УМВД России по городскому округу Саранск. С участием членов «Отряда правопорядка» и народных дружинников в рамках четырехсторонних соглашений составлено 86 административных протоколов.

С 29 марта муниципальные служащие Администрации городского округа Саранск по инициативе Главы городского округа Саранск Петра Тултаева продолжают принимать участие в обеспечении правопорядка на улицах и в общественных местах совместно с сотрудниками полиции. Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городскому округу Саранск Денис Чичерин в ходе заседания отметил, что в настоящее время проведено 8 совестных рейдов, в которых приняли участие 96 сотрудников Администрации (70 мужчин и 26 женщин). Выявлено 49 административных правонарушений.