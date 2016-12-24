В Мордовии выбрали лучшего пахаря страны

58 лучших землепашцев из 45 регионов страны приняли участие в прошедшем на полях в окрестностях пригородного села Горяйновка Открытом чемпионате России по пахоте. Несмотря на проливной дождь, мероприятие посетили и многочисленные почетные гости во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым, председателем Всемирной пахотной организации Колином Милларом, а также руководителем Мордовии Владимиром Волковым.

Любопытно заметить, что первые подобные состязания состоялись в Ирландии в далеком 1931 году. В 1967-м идеей заинтересовались и наши аграрии. До распада СССР такие соревнования проводились регулярно. Но потом, как это часто бывало, о накопленном опыте благополучно забыли. Лишь в 2008 г. Россия вступила в состав Всемирного пахотного движения. А спустя четыре года по инициативе «Росагролизинга» прошло и первое возрожденное первенство страны. Причем право принимать его получают только самые передовые сельскохозяйственные регионы.

Нынешний чемпионат не стал исключением. «Мордовия успешно решает задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным, внося достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, - заявил в ходе мероприятия Глава Мордовии Владимир Волков. - Наш агропромышленный комплекс сегодня по праву считается одним из самых высокотехнологичных. Объёмы сельскохозяйственного производства растут на протяжении шести лет подряд. Притом неплохими темпами - на 30 процентов за это время. Производство мяса увеличилось, например, в 2,7 раза, овощей - в 2 раза, сыров - в 1,5 раза, молока - на 18%. В прошлом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось собрать 1 миллион 144 тысячи тонн зерна при средней урожайности 28 ц/га. Мы уже давно не только полностью обеспечиваем себя продуктами, но даже имеем возможность отправлять большую их часть в другие регионы страны, а также в 24 государства ближнего и дальнего зарубежья».

На внушительный экспортный потенциал республики обратил внимание и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. По его словам, сельскохозяйственная отрасль Мордовии нацелена на достижение самых высоких результатов в животноводстве, растениеводстве и переработке, выгодно отличается повсеместным применением самых передовых технологий. И эту точку зрения, кстати, полностью разделяет министр сельского хозяйства РФ Николай Патрушев. «На нынешнем чемпионате не только демонстрируется мастерство механизаторов, но и представляется современная техника, соответствующая мировым аналогам, а в чём-то даже превосходящая их. Наша задача - наращивать объёмы приобретаемого аграриями оборудования, повышать коэффициент их технической оснащённости», - сказал заместитель руководителя федерального ведомства.

«Переоценить значимость подобных мероприятий очень трудно, - продолжил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. - Для тех, кто работает на селе, - это праздник, выражающий уважение к своей профессии, к земле-матушке. Нам же предстоит обсудить меры дополнительной поддержки села, реализуемые в регионах уникальные проекты».

Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов в свою очередь напомнил о том, что предприятия АПК могут приобретать российскую сельхозтехнику на самых выгодных условиях: «Мы полностью ориентированы на село. И уже сегодня готовы предложить около 5 тысяч современных, высокопроизводительных машин на общую сумму 17 млрд рублей. В дальнейшем объемы поставок планируется увеличить до 6,5 - 7 тысяч единиц. Что касается Мордовии, то это - наш близкий и давний партнёр. Мы очень ценим и уважаем старания республики и её руководства. Потому и инвестируем солидные средства». К слову, один из совместных проектов реализуется сейчас в Дубёнском районе. Там намечено построить крупнейший в России животноводческий комплекс, рассчитанный на 6,5 тысячи голов дойного стада.

Тем временем на организованной прямо в поле выставке сельскохозяйственного оборудования и народно-художественных промыслов, что называется, яблоку негде было упасть. Кто-то осматривал тракторы и комбайны различного назначения. Другие без устали делали селфи на фоне раритетных автомобилей, живых кроликов, овец и коз. Третьи - дегустировали продукцию местных фермеров, пищевых и перерабатывающих предприятий. Четвертые - пели и плясали под аккомпанемент лучших творческих коллективов. Особый интерес вызвали, как и следовало ожидать, поросячьи бега и «Трактор-шоу» - соревнования среди мастеров филигранной езды. Самые сильные добровольцы впрягались в телеги. А по соседству своим умением хвастались косари. Впрочем, как оказалось, мордовские руководители тоже умеют управляться с «орудиями крестьянства». Глава РМ весьма умело скосил целую делянку, да еще и лично отчеканил несколько памятных монет.

Насыщенная деловая программа была подготовлена и для гостей форума. Они посетили поселок Плодопитомнический Рузаевского района, где ознакомились с уровнем развития его социальной сферы, побывали на предприятии «Мир цветов» в райцентре Кадошкино и на сыроваренном заводе «Сармич» в Инсаре. Далее на прошедшем в селе Кочелаево Ковылкинского района выездном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам обсуждались перспективы и потенциал развития сельских территорий, а на пленарной конференции - механизмы обновления машинно-тракторного парка.

В деле модернизации сельскохозяйственной техники, как пояснил Глава Мордовии, позиция региона предельно проста: «Мы готовы работать по любым схемам. Главное, чтобы новые инструменты были не менее эффективными и максимально понятными как для потребителей, так и для производителей».

«Несмотря на то, что в республике насчитывается более 3 тысяч тракторов, почти 1,5 тысячи зерно- и кормоуборочных комбайнов, свыше 3,5 тысячи единиц почвообрабатывающей и посевной техники, надо объективно признать, что на самом деле уровень механизации труда недостаточно высок, - продолжил Владимир Волков. - Если у нас на каждые 1000 га пашни приходится в среднем 3 трактора, то в Белоруссии - 9, в США - 25, а в Германии и вовсе более 60 тракторов». Как следствие - машины в агрохолдингах быстрее вырабатывают свой ресурс (буквально за 5-6 лет). Мало того, из-за износа и недостатка регион может ежегодно терять до трети урожая.

А на следующий день были подведены итоги Открытого чемпионата страны по пахоте. В нынешнем году выявить победителя было весьма сложно. Во-первых, вырос уровень подготовки механизаторов. Во-вторых, увеличилось и количество претендентов - в чемпионате впервые приняли участие пахари из Сахалина, Карелии, Кемерова и Иркутска. По правилам соревнований все они работали на одинаковых тракторах отечественного производства, оборудованных двухкорпусными оборотными плугами. При этом судейская коллегия, состоящая из членов Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации, придирчиво оценивала глубину борозды, ее прямолинейность, чистоту входа и выхода плуга (всего 14 параметров).

Главный приз чемпионата - трактор «Кировец К-424» - вручен Сергею Захарову из Пензенской области. Победителю также выпала честь представлять Россию на чемпионате мира-2019 в США. Второе место занял Виктор Кудинов из Орловской области, третье - Сергей Телегин из Ивановской. В «Трактор-шоу» не было равных крымчанину Леониду Росу (он получил колесный трактор «Agrolux 60»). «Серебро» в данной номинации досталось саратовцу Сергею Сергейчеву, а «бронза» - нашему земляку Алексею Кирееву. «Королевой плуга» названа студентка медицинского колледжа из Башкортостана Дарья Тураева.

Выступая на церемонии закрытия состязаний, директор департамента Минсельхоза России заявил, что в следующем году Мордовии предстоит принять еще более масштабный турнир - мировое первенство пахарей.

«Уверен, с поставленной задачей мы справимся, - сказал в ответ Владимир Волков. - Тем более что сельское хозяйство - наш своеобразный «конек»! Возможно, даже более значимый, чем футбол».

«Считаю, что Мордовия блестяще подготовила и провела турнир, - резюмировал гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов. - Все организовано на высочайшем уровне!».