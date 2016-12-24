Анна Семенович: «Я - такой «кайфушкин» по жизни»

Анну Семенович трудно застать в плохом расположении духа. Она всегда полна сил и энергии, носит радость в себе и охотно делится ею с окружающими. Откуда в ней столько энергии и оптимизма - это мы и попытались узнать. Оказалось, все дело - в отношении к жизни и проблемам, которые она тебе подбрасывает. А еще Анна рассказала о том, что было самым сложным на съемках ее нового клипа «Хочешь», где ей пришлось «поправиться» почти до 100 килограммов. Ну и, конечно же, о съемках в четвертой части «Гардемаринов» у Светланы Дружининой.

Искусство требует жертв

- Анна, у вас получился интересный клип на композицию «Хочешь»! Говорят, что для его съемок вам пришлось использовать специальный костюм и пластический грим, так как ваша героиня в видео значительно полнее вас.

- Мне было очень тяжело, но я так горела этой идей и этим клипом, что терпеливо переносила все неприятности. Было очень страшно делать слепок силиконового лица со вторым подбородком. Потому что тебе лицо и всю голову полностью заливают гипсом (глаза тоже), и пока он не застынет, ты дышишь через маленькие дырочки в районе носа. Лежишь в темноте и неведении и ждешь, пока гипс не превратится в камень! А у меня есть проблема: я немного побаиваюсь замкнутых пространств, и вот это было самое жестокое испытание. Я целых 50 минут ждала, пока с меня все это снимут!

- О чем вы думали в это время?

- Я себе говорила: «Аня, ты же хочешь суперклип - значит, ты должна вытерпеть до конца!». Мне каждую минуту хотелось содрать с себя этот гипс, периодически начиналась какая-то паника... Мы с Денисом Клявером потом обсуждали этот момент - на шоу «Один в один» ему тоже делали такой же гипс. И он мне казал: «Анька, это самое страшное, что было в моей жизни!» (Смеется.)

- Специальные костюмы тоже вас сильно полнили - наверное, таскать на себе такую тяжесть тоже было нелегкой задачей?

- Костюм шили из поролона, так что он был лёгким, но в нем было очень жарко. Снимали в квартире, 17 часов я в этом проходила. Но в итоге оно того стоило: за два месяца клип набрал 16 миллионов просмотров!

- Не планируете снять продолжение?

- Не исключаю такого варианта. Подумаем - может быть, так и сделаем. Будет как небольшой сериал…

Счастье сниматься у Дружининой

- А вы могли бы ради роли в хорошем фильме по-настоящему поправиться или, наоборот, очень сильно похудеть?

- Если стоящая роль - конечно, такое возможно. У меня уже так было: я и поправлялась, и худела. Сейчас вот снималась в «Гардемаринах 4» и для этого покрасилась в шатенку.

- А что у вас там за роль?

- Пока подробностей раскрывать не могу, но скоро вы обязательно всё узнаете.

- Сразу согласились на съемки в этом проекте?

- Конечно! Какой артист не мечтает сняться у легендарной Светланы Дружининой?! Да еще в таком фильме, как «Гардемарины»! Я на нем выросла, это моя любовь! Я обожаю все песни из этого фильма. И была счастлива, когда меня пробовали на роль. Правда, на кастинге очень переживала. Зато, когда Светлана Сергеевна сказала: «Всё, вы подходите, будем сниматься», - я была в таком восторге! Поэтому - возвращаясь к вопросу об изменениях в фигуре - я сразу сказала Дружининой: «Что надо - сделаю: похудеть - похудею, поправиться - поправлюсь, нет проблем! Для вас я на всё согласна!».

«Кайфушкин» по жизни

- Анна, сейчас многие «погрузились» в социальные сети. Артистам частенько приходится видеть негативные комментарии в свой адрес. Но, глядя на вас, на ваш позитивный настрой, кажется, что вас это нисколько не задевает: вы всегда в отличном настроении, улыбаетесь и заряжаете всех энергией...

- Вы знаете, мы этот мир изменить не можем - к сожалению или к счастью. Он такой, какой он есть. Таким его и надо принимать. Я могу поменять только свое отношение к ситуации. Поэтому я предпочитаю, чтобы жизнь меня радовала. Я такой человек, который любит удовольствия: люблю и вкусно поесть, и модно и красиво одеться, люблю встречаться только с теми людьми, с которыми мне хорошо. Не люблю терпеть что-либо, если мне это неприятно внутренне. Я - такой «кайфушкин» по жизни... И для себя уяснила, что если я не могу изменить ситуацию, которая мне не нравится, то у меня есть два варианта: либо впасть в депрессию и относиться к этому пессимистически, либо сказать себе: «И это пройдет - и не такое бывало!» - и на позитиве ее воспринять. Я прочла огромное количество книг по психологии и эзотерике, которой я увлекаюсь с 25 лет, - и поняла, что судьба есть судьба, и у каждого она своя. Кому суждено было стать фигуристом, тот не станет доктором.

- Получается, что вы в этом плане фаталист?

- Да. Поэтому я могу изменить только себя - изнутри - и свое отношение к ситуации. Вот это и называется «большая внутренняя работа». И это не пустые слова...

Вопросы бывают разные

- К гастрольной жизни сложно привыкнуть? Какие-то правила для себя вывели?

- Мне не нужно привыкать - я обожаю движение, я очень энергичная. Мы же все разные. Я не смогла бы сидеть постоянно в офисе и быть у компьютера по девять часов ежедневно. А кто-то, наоборот, не может понять, как это я постоянно летаю и разъезжаю. Я обожаю свою работу - концерты, людей, которые ко мне приходят… Мне сложно для себя представить другую жизнь. Конечно, устаю физически, но я получаю от этого такое удовольствие и такой кайф! Для меня моя работа - праздник!

- Журналисты часто вам задают неудобные вопросы? Например: когда вы выйдете замуж?

- Бывают некорректные вопросы, но я же не виновата, что этих людей так воспитали. Я бы никогда такой вопрос человеку не задала, потому что это - не моё дело. Но журналисты бывают, да, не совсем корректны - наверное, в силу своей профессии... Не хочу никого сейчас обидеть этим, я все понимаю: нужно поднимать рейтинги, и так далее… Но это мое дело: отвечать на такие вопросы - или не отвечать, допускать - или не допускать в свою личную жизнь... И я в таких случаях просто говорю спокойно: «Извините, но на этот вопрос я не отвечаю». И всё...

Валерия Хващевская