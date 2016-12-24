В республике вновь продлена программа льготной ипотеки

«Жить в Саранске несравнимо комфортнее…»
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина