В республике вновь продлена программа льготной ипотеки

Социум

В соответствии с принятым на очередной сессии Госсобрания решением уникальная региональная ипотечная программа всего под 5 процентов годовых пролонгирована еще на полгода. Иными словами, участниками ее могут стать граждане, оформившие жилищный кредит до 31 декабря 2019 года.
По оценке Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, означенное нововведение обойдется бюджету в 28 млн 969,5 тыс. руб. в 2020-м и в ту же сумму - в 2021 году. Суммарные же затраты казны оцениваются за этот период в 211,2 и 219,94 миллиона рублей.

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