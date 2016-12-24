У Мордовии растут собственные доходы

Штраф вместо приговора
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...