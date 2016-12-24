У Мордовии растут собственные доходы

После довольно продолжительной паузы мордовские парламентарии наконец-то получили возможность внести очередную порцию поправок в действующий бюджет. Притом очень даже существенную - прибавку в 2 миллиарда 228,65 миллиона рублей.

Большую часть поступлений - 1353,8 миллиона - «обеспечила» федеральная казна. Деньги эти предназначены для строительства и реконструкции дорог, поддержки сельского хозяйства, переобучения и повышения квалификации работников предприятий, расширения сети виртуальных концертных залов. Также 30 млн руб. получит Темников - для создания комфортной городской средой.

Однако и сама республика, как особо отмечалось в ходе сессии, не сплоховала. Собственные доходы региона возросли с начала года почти на 5,9 процента. К примеру, сразу на 22 процента увеличились поступления от акцизов, на четверть - налога на прибыль организаций. Кроме того, простимулировать приоритетные направления планируется за счет высвобождения части зарезервированных средств и перемещения ассигнований.

Дополнительную поддержку получит, в частности, дорожная деятельность. Здесь расходы увеличиваются на 1 миллиард 265 миллионов рублей. Из них 271 млн решено направить на завершение строительства Восточного обхода Саранска, 266,5 млн - на возведение обхода Рузаевки, 330 млн - на ремонт 30 километров магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», свыше 25 миллионов - на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля.

Объемы финансирования агропромышленного комплекса возрастают на 567,2 млн рублей. Указанные средства пойдут на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам, помощь фермерам и развитие сельской кооперации.

Помимо того, на 107 миллионов увеличиваются затраты на строительство детских садов в Ромоданове, Комсомольском, Больших Березниках и Пензятке, на 47 млн рублей - школы на 450 мест в Краснослободске.

С учетом данных поправок доходы казны определены в сумме 39853 миллиона рублей, расходы - 40 млрд 2 млн рублей. Образовавшийся таким образом 149-миллионный дефицит будет полностью покрыт имеющимися остатками бюджетных ресурсов.