Первый приговор по «откатному» делу

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор начальнику отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь» 54-летнему Владимиру Вирясову - одному из фигурантов дела об откатах при гособоронзаказе. Мужчина обвинялся в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Зимой этого года оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД провели серию громких задержаний, связанных с откатами на мордовских предприятиях, занимающихся выполнением государственных оборонных заказов. Тогда среди задержанных оказались сотрудники саранской «Орбиты», зубовополянской «Радиодетали», Ковылкинского электромеханического завода и офицеры Министерства обороны.

Одним из первых свой приговор по делу выслушал Владимир Вирясов. По версии следствия, он получил откат в 1 млн 700 тысяч рублей от 35-летнего Михаила Сазанова - директора московской фирмы «Медные сплавы». При выполнении гособоронзаказа предприятию «Радиодеталь» требовалось сырье - латунная лента. Закупать ее следовало в соответствии с законодательством через объявление аукционов. На зубовополянском заводе за это направление отвечал Владимир Вирясов. Он предложил свою «поддержку» генеральному директору московского предприятия «Медные сплавы» Михаилу Сазанову. Вирясов пообещал москвичу, что за откат в стандартные 10% его предприятие будет единственным поставщиком латунной ленты. Кроме того, начальник отдела материально-технического снабжения посулил Сазанову оперативно расплачиваться за поставки продукции. Стороны пришли к соглашению. За несколько лет (с 2014 по 2018 год) Сазанов перечислил на банковскую карту Вирясову 1 млн 720 тысяч рублей.

Во время следствия и суда Вирясов полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Приговор суда в законную силу не вступил.

Необходимо сказать, что точно по такой же схеме руководитель «Медных сплавов» продавал свою латунную ленту и на другой мордовский завод - «Орбиту». На саранском предприятии за поставку сырья от московской фирмы отвечал начальник отдела материально-технического снабжения и комплектации 39-летний Артем Крестьянсков. Москвич с 2014 по 2018 год перевел ему откатов на 2,2 млн рублей. Как выяснили правоохранители, начальник отдела саранского предприятия брал мзду не один. В коррупционные схемы он посвятил своего подчиненного - специалиста отдела Евгения Левцова.

Сценарий был простой: как только на счет компании «Медные сплавы» поступала оплата от «Орбиты» за поставку латунной ленты, Сазанов переводил «вознаграждение» Крестьянскову. Деньги поступали на банковские карты Евгения Левцова. Тот снимал деньги и передавал их своему начальнику, при этом часть «гонорара» оставлял себе. Полицейские полагают, что московский бизнесмен также переводил откаты на банковские карты двух других сотрудниц «Орбиты», а те перечисляли деньги Левцову, который обналичивал мзду в банкоматах и делился с Крестьянсковым. Дело сотрудников «Орбиты» пока находится на стадии расследования.