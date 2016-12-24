Счетная палата проверила за год более половины бюджетных средств

По словам ее председателя Николая Ларькова, контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено в общей сложности 68 объектов. Объем проверенных средств составил около 23,6 миллиарда рублей.

Всего в 2018 г. удалось выявить 448 нарушений на 7,8 млрд рублей. В 67,8 процента случаев фигурировали просчеты при осуществлении государственных или муниципальных закупок. На втором месте - несоблюдение правил формирования и исполнения бюджета (25,8%). Далее идут нарушения в сфере управления государственной собственностью (4,4%) и неэффективное использование бюджетных средств (1,3%). Ошибки при ведении бухгалтерского учета встречались довольно редко - в 0,8% случаев.

По результатам принятых мер устранено недостатков на 3,2 миллиарда рублей. Притом часть фактов до сих пор находится на контроле. Имеющиеся материалы позволили возбудить 12 дел об административных нарушениях, 9 человек привлечены к ответственности. Подготовлено 99 информационных материалов для принятия конкретных мер в отношении провинившихся должностных лиц. В органы исполнительной власти и местного самоуправления направлено 15 представлений об устранении выявленных пробелов в работе. Возбуждено 4 уголовных дела.