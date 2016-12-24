Счетная палата проверила за год более половины бюджетных средств

Гуляют - все!
12 июня Саранск отмечает 378-летие
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...