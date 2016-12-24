«Она осознала свою вину и извинилась»

Старошайговский район республики вновь оказался в центре большого скандала

На сей раз - в связи со словесной перепалкой, возникшей между местным активистом Петром Анисимовым и председателем райсовета депутатов, главным врачом Старошайговской больницы Татьяной Шишкановой.

Для тех, кто не в курсе, поясним, что конфликт этот имеет две подоплеки. Во-первых, как утверждается, не так давно Петру Анисимову пришлось на платной основе пройти процедуру колоноскопии, о чем он не замедлил уведомить соответствующие службы. Те, согласно распространенной информации, отреагировали довольно быстро, оштрафовав райбольницу на 11 тысяч рублей.

Другая причина была уже не столь прозаической. В конце мая в местном ДК прошел сбор граждан, на котором присутствовала только одна чиновница из райадминистрации (да и то якобы в качестве «частного лица»). По итогам недолгого обсуждения люди потребовали отправить в отставку районное руководство, а принятую резолюцию они поручили передать в Совет депутатов Петру Анисимову. Конструктивного диалога, правда, не вышло. Татьяна Шишканова, сославшись на занятость, отказалась принимать у него принесенный документ. И даже «допустила неосторожное высказывание» в адрес посетителя. Попросту - посоветовала-де ему использовать бумагу по известному назначению.

Отмалчиваться возмущенный мужчина, понятно, не стал. Свои жалобы он разослал в различные органы власти, включая Администрацию Президента РФ. А в качестве доказательства приложил аудиозапись состоявшегося разговора.

О конфликте в Старом Шайгове (в немалой степени стараниями лидера мордовских коммунистов Валентины Зайцевой, которая, кстати, тоже принимала участие в упомянутом сходе) узнал и региональный парламент. Поначалу, правда, поднятая на последней сессии Госсобрания тема не получила продолжения. Но в дальнейшем в конфликт вмешался секретарь регионального отделения «ЕР», председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин. Он пообещал тщательно изучить имеющиеся доказательства, хотя и не исключил, что здесь имеет место тщательно спланированная провокация: «Шишканова - очень культурный человек. И я не думаю, что она позволила бы себе допустить приписываемое высказывание. Для начала надо идентифицировать голоса на записи. Тем не менее полагаю, что члены нашей партии не должны давать волю эмоциям. Наша общая задача - вести диалог, не допуская никаких резких высказываний».

Уже на следующий день старошайговские «единороссы» провели заседание местного политсовета, на которое пригласили и активистов партии. Заявление об уходе с должности секретаря отделения они единодушно отклонили. Но извиниться все-таки потребовали. «Я прошу прощения перед всеми жителями республики, района, нашими избирателями. Я поступила неправильно, проявила несдержанность. Но признаюсь честно, накопилась усталость от насыщенного трудового графика», - сказал Татьяна Шишканова.

Члены политсовета также предложили вынести ей замечание. Принятое решение планируется рассмотреть на заседании регионального политсовета, которое пройдет в ближайшее время.

Отметим, что критические замечания в адрес старошайговских чиновников, не стремящихся оперативно донести до населения объективную информацию, не раз высказывал и Глава Мордовии Владимир Волков. Более того, в своем недавнем Послании он лично заступился за уволенную санитарку хирургического отделения Елизавету Новикову, воспитывающую 5 детей.

К слову, в понедельник о необходимости создания внутренних и внешних инструментов контроля за партийцами, допускающими в общении с людьми «чванство и хамство, вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», заявил Председатель «ЕР», премьер-министр страны Дмитрий Медведев. «Мы мало и скучно говорим о том, что сделали, - признал он. - Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках».