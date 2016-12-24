Региональный парламент одобрил отчет об исполнении бюджета-2018

Бюджет Мордовии 2018 года теперь уже официально ушел в историю. Отчет о его исполнении одобрен на очередной тридцать шестой сессии Государственного собрания. В окончательной редакции доходы казны составили 36 миллиардов 135,4 миллиона рублей, расходы - 42769,5 миллиона.

«В прошлом году бюджетная политика республики была направлена на обеспечение подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу, поддержание набранных темпов экономического роста, улучшение благосостояния населения», - подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя Правительства - министр финансов РМ Алексей Симонов. Так, ВРП вырос по итогам 2018-го на 2,5 процента, или до 228 млрд руб., индекс промышленного производства - на 8,7% (и это - лучший показатель во всем Приволжском округе), сельскохозяйственного - на 1,3%. Строительные организации выполнили работ на 19,6 млрд рублей. В эксплуатацию сдано свыше 333 тысяч квадратных метров жилья. Инвестиции в основной капитал оцениваются в 51,2 миллиарда.

Весьма достойные темпы развития экономики сказались, очевидно, и на доходах консолидированного бюджета. Так, поступления от акцизов выросли на 1,1 процента, НДФЛ - на 3,7%, налога на прибыль организаций - на 5,3%, на их имущество - на 28,2 процента.

Причем если в 2017 г. казна пополнялась, главным образом, за счет поступлений из федерального центра, то в 2018 году ситуация изменилась, что называется, с точностью до наоборот. Собственные доходы республики выросли до 23,73 млрд рублей, а безвозмездные перечисления, напротив, сократились на 2 процента (то есть до 12,41 миллиарда).

Одной из важнейших расходных статей стала подготовка к мундиалю. В целом, как сообщил руководитель Минфина, на эти цели было потрачено свыше 2,1 миллиарда. Из них на капитальные вложения пришлось свыше 596 млн рублей. В числе самых затратных объектов фигурирует пассажирский терминал аэропорта (292,1 миллиона). Также 122 миллиона было вложено в очистку русла реки Инсар.

Впрочем, несмотря на ярко выраженную «футбольную» специфику, бюджет по-прежнему оставался социально ориентированным. Всего на выполнение таких обязательств направлено 25,57 млрд рублей, что на 6 процентов больше, нежели годом ранее. Расходы на образование, например, превысили 9,2 миллиарда (плюс 8,4 процента), здравоохранение - 8,2 млрд (+11,4%), а с учетом ассигнований по линии Фонда обязательного медстрахования - 11,5 миллиарда. Еще 9,8 млрд (+3,4%) ушло на социальную политику.

Для сравнения: затраты на развитие национальной экономики оцениваются в 8,33 миллиарда. Поддержка сельскохозяйственной отрасли обошлась бюджету в 3,71 млрд рублей, дорожного хозяйства - в 3,3 миллиарда.

Здесь, правда, следует принимать во внимание и довольно внушительные объемы федеральной помощи. Благодаря ей на те же дороги удалось дополнительно направить более 939 млн рублей. В прошлом году солидные средства вложены в строительство Восточного обхода Саранска, шоссе Нагаево - Шувары в Кадошкинском и Старошайговском районах, ремонт автомагистралей общего пользования, развитие улично-дорожной сети, внедрение автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

С другой стороны, размер бюджетного дефицита тоже оставался почти запредельным - 6634,1 млн рублей. Более того, чемпионат мира потребовал новых расходов, из-за чего пришлось прибегнуть к внешним заимствованиям. Как следствие - объем госдолга вырос к 1 января 2019-го до 56 млрд 217 млн рублей, что в свою очередь поставило под угрозу заключенное ранее соглашение с Министерством финансов РФ. Впоследствии, как известно, стороны договорились изменить условия погашения задолженности по бюджетным кредитам. Ее республика обязуется сокращать постепенно, в 2019-2024 гг. В нынешнем году вернуть необходимо около 2 миллиардов рублей…

Также на сессии был утвержден отчет от исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 г. Его доходы и расходы оказались практически идентичными - по 8,6 млрд рублей. Хотя профицит в размере 82 тысяч все-таки «имеет место быть».