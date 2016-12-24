Пенсионера ограничили в свободе за хранение оружия революции

В Саранске вынесен приговор 61-летнему Владимиру Бородулину. Он обвинялся в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Два года назад Владимир Бородулин во время ремонта своего частного дома по ул. Красноармейской в Саранске обнаружил деревянный ящик. Внутри оказались винтовка Мосина 1917 года выпуска калибра 7,62 мм, револьвер системы «Наган» образца 1895/1930 гг. калибра 7,62 мм, револьвер «Smith&Wesson M1905» калибра 8х27 мм и патроны к оружию. По словам пенсионера, владелец этого арсенала был ему неизвестен.

Мужчина осмотрел оружие, боеприпасы и решил оставить их себе. Пенсионер почистил винтовку, пистолеты и перепрятал их в шкаф в нежилой комнате дома, где стал незаконно хранить. В апреле этого года в ходе обыска жилища Бородулина оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. В ходе предварительного следствия пенсионер вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам ограничения свободы. Теперь Владимиру Бородулину нельзя выезжать из Саранска, менять место жительства и необходимо регулярно отмечаться.