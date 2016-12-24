Аферисты развели больного пенсионера на 130 тысяч рублей

78-летний житель одного из сел Чамзинского района стал жертвой торговцев бадами. Пенсионер в надежде избавиться от недуга на 90 тысяч рублей заказал чудо-препараты, а затем перевел еще 40 тысяч рублей, чтобы вернуть свои деньги.

Свою историю пенсионер рассказал в местном отделе полиции. По его словам, в апреле прошлого года он увидел по телевизору передачу о лекарстве, помогающем при заболевании, которым он страдает. Позвонил по указанному номеру телефона, заказал доставку лекарства курьером на дом и оплатил заказ. Через несколько дней престарелому жителю республики были доставлены таблетки, а еще через некоторое время представители организации сами позвонили мужчине и поинтересовались, помогают ли ему лекарства. Торговцы лекарствами выслушали претензии клиента о низкой эффективности своего товара и нашли выход из ситуации. Менеджер фирмы посоветовал попробовать другое средство, которое также можно заказать у них. Мужчина снова перевел на счет проходимцев приличную сумму и стал принимать новые препараты.

Спустя некоторое время из компании позвонили снова и поинтересовались эффективностью новых таблеток. Пожилой человек заявил, что таблетки совершенно не помогают и заболевание только прогрессирует. Тогда представитель фирмы предложил вернуть деньги, ведь за два заказа пенсионер заплатил почти 90 тысяч рублей. Житель Чамзинского района согласился, но аферисты поставили условие - для возврата всей суммы необходимо перевести на счет компании еще 37 тысяч рублей. Мужчина наскреб последние деньги и снова перевел их проходимцам. После этого телефон, с которого звонили торговцы лекарствами, перестал быть доступным для звонков. Общая сумма ущерба пенсионера составила более 130 тысяч рублей.

Как заявляет потерпевший, он сильно пожалел, что вовремя не послушал родственников и сотрудников почты, откуда он переводил деньги. Они предупреждали его о возможном мошенничестве и отговаривали от заказа препаратов, однако пенсионер не послушал советов.

В настоящее время полицейские ММО МВД России «Чамзинский» проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.