Приговор за обрез и наркоту

Ромодановский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю села Белозерье Рафику Юнусову. Он обвинялся в незаконном хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, изготовлении оружия и хранении наркотиков.

По словам Рафика Юнусова, мешок с охотничьим ружьём марки «Иж-К» и патронами к нему он нашел 10 октября прошлого года в лесном массиве, в двух километрах от дома. Принес оружие к себе домой и спрятал его на террасе. Через неделю мужчина при помощи ножовки по металлу укоротил ствол ружья, часть приклада и сделал обрез. Переделанный ствол белозерец спрятал за задней стенкой уличного туалета, расположенного во дворе дома.

11 апреля этого года в дом Юнусова явились правоохранители и при обыске обнаружили спрятанный обрез. Экспертиза показала, что он является гладкоствольным, самодельным огнестрельным оружием, предназначенным для стрельбы патронами 16 калибра.

Кроме того, в доме у Рафика правоохранители обнаружили наркотики растительного происхождения «маковая соломка» массой около 40 граммов. По словам мужчины, наркосодержащее растение он собрал ранее для собственного потребления на заброшенном участке в поселке.

Факты незаконного изготовления и хранения оружия и боеприпасов, а также наркотиков растительного происхождения выявлены сотрудниками Отделения МВД России по Ромодановскому району и УУР регионального МВД совместно с УФСБ России по Республике Мордовия.

В судебном заседании Юнусов заявил, что предъявленное обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен и признаёт свою вину в полном объёме, в содеянном раскаивается.

Приговором суда Рафику Юнусову назначено наказание 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.