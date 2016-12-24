Приговор водителю джипа, сбившему женщину на переходе

«Если хочешь курить - кури один и в темноте!»
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию