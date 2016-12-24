Приговор водителю джипа, сбившему женщину на переходе

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор уроженцу Московской области, 27-летнему предпринимателю Рушану Мамееву. Осенью прошлого года он сбил в Саранске женщину, получившую тяжелые травмы.

Рушан Мамеев имеет высшее образование, разведен, является индивидуальным предпринимателем, работает заместителем директора общества с ограниченной ответственностью, ранее не судим. Отец Рушана - известный в Мордовии бизнесмен, 55-летний Айса Мамеев, преуспевший в строительном бизнесе.

Вечером 3 ноября прошлого года Рушан Мамеев на своей автомашине «Тойоте Лэнд Крузер 200» с номерами У110УУ двигался по дороге на ул. Советской со скоростью около 60 км/час. Он держал путь со стороны ул. Пролетарской в направлении ул. Большевистской. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, Рушан проявил невнимательность, отвлекся и стал поднимать мобильный телефон, который упал на пол авто. В этот момент по «зебре» переходила дорогу женщина. Мамеев этого якобы не заметил и совершил на нее наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила травмы, которые врачи расценили как причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни.

В ходе судебного разбирательства Рушан Мамеев свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Кроме того, в счет компенсации материального и морального вреда суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей стороны 1 миллион 100 тысяч рублей.