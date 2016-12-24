В Мордовии установили 23 новых комплекса фиксации нарушений ПДД

«Вольная» за 1,5 миллиона
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке