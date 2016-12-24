На обочину закона!

Верховный суд РФ дал десять важных разъяснений для автомобилистов

На минувшей неделе Пленум Верховного суда РФ разъяснил, кого, за что и в каких случаях можно привлекать к ответственности при распространенных нарушениях правил дорожного движения. Необходимость принятия нового постановления объясняется возросшим числом спорных ситуаций, которые впоследствии приходится разрешать судам общей юрисдикции. Советуем внимательно ознакомиться с разъяснениями, чтобы потом не говорить, что не знали.

Грязные номера

Первый пункт, которого коснулось постановление Пленума ВС РФ, предусматривает наказание за нечитаемые автомобильные номера. Верховный суд особо подчеркивает, что штрафовать водителя можно и нужно не только за установку так называемых шторок, позволяющих в нужный момент закрыть номер автомобиля, но и за грязные или заснеженные номера. Правда, для этого необходимо будет доказать, что водитель специально замазал регистрационный знак грязью или снегом. Кроме того, наказание будет грозить и тем, кто любит закрывать номера на машине бумагой или любым другим предметом.

Полис можно не возить

Еще одна распространенная ситуация на российских дорогах касается необходимости иметь при себе полис ОСАГО. Как подчеркивает Верховный суд РФ, водитель имеет право не возить с собой страховые документы, но только в том случае, если у него есть электронный полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Если сотрудник ГИБДД просит водителя предъявить для осмотра полис, а в наличии его нет, инспектор может проверить страховку по базе данных. Если там все в порядке, штрафовать водителя никто не будет. Если же нет - готовьте деньги на штраф.

Обочечник всегда не прав

Пожалуй, самое важное разъяснение Пленума Верховного суда РФ касается любителей проскочить по обочине. В практике российских судов нередки случаи, когда в водителя, ехавшего по обочине, врезается автомобиль, поворачивающий направо. Впоследствии обочечник пытается доказать, что виновником аварии является не он. Аргументация здесь предельно простая: он, дескать, был для второго автомобиля помехой справа. Верховный суд дал на этот счет исчерпывающие разъяснения. У автомобилей, которые едут по обочине, нет никакого преимущества перед другими участниками дорожного движения. Уступать дорогу им никто не обязан, и правило помехи справа в данном случае не работает. То же самое касается и автомобилей, которые едут по встречной полосе на дороге с односторонним движением, тех, кто выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и тех, кто выезжает из двора.

Парковка на газоне запрещена

Неправильная парковка транспортных средств крайне распространенная практика среди отечественных автолюбителей. Проблема стала особенно актуальной именно в последние несколько лет из-за увеличившегося количества автомобилей в российских городах. В Саранске, к примеру, пользователи социальных сетей регулярно жалуются на то, что некоторые автовладельцы паркуют свои машины прямо на газонах. Постановление Пленума Верховного суда РФ дало разъяснение и на этот счет. Итак, если автомобиль припаркован и на тротуаре, и на газоне одновременно, и это зафиксировано камерами, действия владельца должны трактоваться как нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. То есть по статье 12.19 КоАП РФ.

Еще одно разъяснение касается незаконного использования знака «Инвалид», чтобы расширить возможности парковки. Верховный суд ограничивает такое применение знака. Под незаконной установкой знака «Инвалид» понимается его размещение на транспорте, который в момент выявления нарушения не используется для нужд инвалидов.

Скорость важнее знаков

Если водитель превысил максимальную скорость, разрешенную на участке дороги, то его действия не должны расцениваться по ст. 12.16 за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Вместо этого он понесет ответственность по «скоростной» статье 12.19 КоАП. А все потому, разъясняет постановление Пленума Верховного суда, что эта норма является специальной по отношению к норме о несоблюдении предписаний знаков.

По статье 12.16 за превышение скорости нельзя наказать даже в случае, если водитель превысил скорость на «нештрафуемую» по статье 12.9 КоАП величину 20 км/ч.

Заднюю не врубать

Как известно из правил дорожного движения, езда задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается. Однако Верховный суд делает одно важно уточнение: если водитель выехал задним ходом на «одностороннюю» дорогу в нарушение требований дорожного знака, его действия нужно квалифицировать по статье 12.16 КоАП, а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке, - также и по статье 12.14 КоАП.

Не успел обогнать? Штраф!

Обгон - особая тема в отечественном дорожном движении. Любители быстрой езды зачастую пренебрегают всеми возможными правилами, плюют на разметку, знаки и других участников дорожного движения. А в случае привлечения их к ответственности еще и пытаются доказать свою правоту. Специально для таких лихачей Пленум Верховного суда РФ дал следующее разъяснение. Если водитель не успел завершить обгон и вернулся в свою полосу уже в зоне действия знака «Обгон запрещен», то его можно наказать по статье 12.15 КоАП - лишением прав до шести месяцев. При этом судам следует проверять, правильно ли была нанесена разметка и установлен знак, из-за которых стало возможным привлечь водителя за езду по встречной полосе. Если есть сомнения, судья может и должен истребовать необходимые схемы. Кстати, это правило касается не только обгона, но и всех случаев, когда машина водителя оказалась на дороге не там, где могла находиться.

Лишение прав на все

Отдельный пункт постановления Пленума Верховного суда РФ касается лишения водительских прав и их последующего восстановления. Верховный суд подчеркивает: если водителя лишили прав, когда он управлял автомобилем, то мотоциклом, а также транспортным средством любой другой категории на период лишения прав он управлять не сможет. «Лицо одновременно лишается права управления всеми транспортными средствами независимо от того, транспортным средством какой категории оно управляло в момент совершения административного правонарушения», - говорится в документе.

Если у водителя закончился срок лишения прав, ему нужно выполнить целый ряд действий, чтобы вернуть водительское удостоверение: пройти проверку на знание ПДД и медицинское освидетельствование, оплатить штрафы. Если не сделать этого и сесть за руль, то накажут за такое не маленьким штрафом, как за забытое дома удостоверение, а как водителя, который не имеет права управления транспортом.

Два раза не штрафуют

Важный блок разъяснений постановления Пленума ВС России касается фото- и видеофиксации нарушений. Спорных моментов здесь немало. И возмущения водителей нередко справедливы.

При автоматической фиксации нарушения ответственность за него несет владелец транспортного средства независимо от того, является он физическим либо юридическим лицом. У владельца есть возможность доказать, что за рулем был кто-то другой, и тогда отвечать будет именно водитель. Для этого нужно предоставить, например, полис ОСАГО, в котором будут поименованы другие водители, договор аренды или лизинга транспортного средства, показания свидетелей или самого водителя, который совершил нарушение.

При этом за одну неправильную парковку собственника транспортного средства можно оштрафовать по камере только один раз.

Если водитель попал в ситуацию, когда две камеры оштрафовали его за одно и то же превышение скорости, он может оспорить второй штраф. Для этого нужно доказать суду, что сбавить скорость на участке между двумя камерами без создания аварийной ситуации было невозможно.

Аналогичное правило работает и с полосой для движения маршрутных средств, или так называемой автобусной полосой. Если водитель долго не может уехать с этой полосы из-за того, что сделать это не позволяет разметка, то второй раз за один и тот же выезд на полосу он отвечать не должен.

Не повторять!

Особое внимание Верховный суд РФ уделил срокам административных наказаний. Согласно разъяснению Пленума, водитель считается подвергнутым административному наказанию до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания в полном объеме. Прошло больше года - нарушение не считается повторным.

При этом нужно учитывать и нормы статьи 31.9 КоАП, которая устанавливает двухлетний срок для исполнения постановления о штрафе. Если у судьи нет ни данных об исполнении документа, ни сведений о перерыве течения двухлетнего срока, то днем окончания постановления будет день, в который истекли два года со дня вступления постановления в законную силу.

Алексей Константинов