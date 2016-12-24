Любовь с увечьями

Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком

Следственный комитет по Мордовии завершил расследование уголовного дела о жуткой расправе над 20-летней жительницей Саранска Александрой Шапошниковой. В убийстве девушки обвиняется 21-летний Олег Мышадаев. Правоохранители периодически привлекали его к ответственности за пагубную манеру распускать руки и угрозы отправить подругу на тот свет. А полтора года назад в пьяном угаре парень и вовсе откусил девушке кончик носа. Александра каждый раз прощала возлюбленного, но во время последней ссоры Мышадаев снова вышел из себя и учинил над сожительницей зверскую расправу.

5 бутылок водки на троих!

Вечером 8 февраля этого года Олег Мышадаев вместе со своей девушкой Александрой Шапошниковой и ее подругой Кариной затарились алкоголем и устроили очередное застолье в трехкомнатной квартире молодого человека в доме № 21 по проспекту 60 лет Октября. Судя по пустой таре на столе, было выпито 5 бутылок водки на троих! Когда подруга Шапошниковой Карина около двух часов ночи пошла спать в другую комнату, пьяный Мышадаев устроил Александре сцену ревности. Накал пьяных страстей оказался столь велик, что парень сначала набросился на девушку с кулаками, а потом схватил молоток и принялся молотить им возлюбленную. Шапошникова скончалась от тупой открытой травмы головы. Однако разъяренному душегубу казалось, что Александра еще жива, тогда он истыкал девушку ножом и бильярдным кием.

Проснувшаяся Карина увидела лежавшую в крови подругу и поинтересовалась у Олега: «Что произошло?». Мышадаев молчал. Девушка по-тихому оделась и ушла из квартиры. Позже она скажет правоохранителям: «Я не поняла, что Шапошникова мертва. Думала, что Олег, как обычно, набросился на Александру с кулаками и сильно избил».

Судя по всему, Мышадаев сначала думал, как скрыть чудовищное преступление. Он отнес труп подруги в ванную комнату и смыл с нее кровь. Затем прибрался в квартире, отмыл кровавые пятна и очистил молоток. Однако избавиться от тела в квартире было проблематично. Труп пролежал в жилище почти двое суток. Все это время Мышадаев провел дома вместе убитой подругой. К вечеру 10 февраля парень пришел к местному участковому и рассказал, что убил сожительницу. Правоохранители направились в квартиру и действительно обнаружили там бездыханное тело Александры Шапошниковой с множественными телесными повреждениями.

Следователи СКР по РМ провели осмотр квартиры и изъяты имеющие доказательственное значение для уголовного дела следы и предметы, в том числе предполагаемые орудия преступления - молоток, нож, сломанный кий. С помощью специальной лампы криминалисты разглядели следы замытой крови на обоях и мебели. Следственным комитетом по РМ в отношении Мышадаева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет колонии. Своей причастности к убийству Шапошниковой парень не отрицал.

При избрании в суде меры пресечения Мышадаев, как мог, старался укрыться от фотокамер - закрывал лицо капюшоном и опускал голову.

- Проживаю в квартире на проспекте 60 лет Октября. Живу один. Квартира в собственности. Образование 10 классов школы и 3 курса музыкального училища Кирюкова, - сообщил тогда Мышадаев. - До недавнего времени работал на автомойке на улице Рабочей, сейчас не работаю. Страдаю гипертонией. Ранее судим условно за причинение тяжкого вреда здоровью и побои. Наказание не отбыто. Возражений, чтобы меня взяли под стражу, не имею.

«Пьяным он себя не контролировал»

По словам соседей по дому, молодые жильцы периодически устраивали гулянки и скандалили. Местный участковый был частым гостем в квартире Мышадаева. На Олега неоднократно составлялись административные протоколы, однако никакого сдерживающего эффекта они не давали. Жильцы дома регулярно жаловались в полицию на буйного соседа. То из квартиры по всему дому разносилась громкая музыка, то были слышны крики и ругань. «Возможно, парень страдал каким-то психическим заболеванием, поскольку после застолья вел себя неадекватно, кричал, стучал в стену, - говорит соседка по дому. - А выпивал он регулярно. Пьяным он себя не контролировал». В такие моменты жильцы не раз слышали, как Александра кричала: «Помогите, убивают!».

Молодые люди долго на одной работе не задерживались. Олег зарабатывал на жизнь тем, что время от времени неофициально шабашил. При этом жил в трехкомнатной квартире, которая осталась ему от деда. Семь лет назад у Олега умерла мать, в живых из близких родственников у него остался только отец, который жил отдельно. По словам соседей, родителя парня они никогда не видели, видимо, отношения с сыном он не поддерживал.

Примечательно, что Олег Мышадаев уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и побои в отношении все той же Александры Шапошниковой. В ноябре 2017 года он в приступе ревности откусил кончик носа своей возлюбленной, а затем избил ее. ЧП также случилось во время застолья в квартире Олега. Молодые люди разругались настолько сильно, что девушка собрала вещи и ушла. На следующий день Олег позвонил ей с примиренческими намерениями, сожалел о произошедшем и просил встречи для серьезного разговора. Свидание состоялось в торгово-развлекательном центре «Сити-Парк», там парень извинился перед Александрой и попросил ее вернуться. Девушка не стала долго обижаться и простила кавалера. Тем же вечером они снова сидели за столом и отмечали примирение. Однако после определенной дозы спиртного Олег принялся за старое - начал упрекать подругу в том, что она часто общается с другими парнями. Во время нового выяснения отношений Мышадаев зачем-то уселся на колени к девушке. Александра стала его отталкивать и просила прекратить скандал. Тогда пьяный кавалер наклонился к лицу девушки, вцепился зубами в кончик ее носа и оторвал его, а затем ударил истекающую кровью жертву кулаком по лицу.

Медики зафиксировали у Александры Шапошниковой перелом костей носа, инфицированную ушибленную рану носа с ампутацией кончика, кровоподтеки век правого глаза. У девушки оказалась нарушена симметрия лица, искажена мимика, одним словом, лицо было обезображено. Для устранения дефекта была необходима пластическая операция.

В суде Олег Мышадаев возместил жертве причиненный материальный ущерб - заплатил за покупку необходимых медицинских препаратов. Еще Олег принес извинения девушке и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Примечательно, что жертва «кусаки» не возражала и в суде заявила: «претензий к Олегу не имею, прошу не лишать его свободы». Что тут скажешь, любовь зла… После такого Пролетарский суд приговорил Мышадаева к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года. Кстати, девушка после той истории вынуждена была ходить с пластырем на откушенном носу.