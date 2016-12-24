В ДТП ПОГИБЛА СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА

«Девушка скончалась на месте, парень с оторванной рукой находился в состоянии шока, но его не смогли спасти»

Минувшая неделя в Мордовии была омрачена чередой смертельных аварий. Наибольший общественный резонанс вызвало ДТП в Краснослободском районе. «БМВ» на полном ходу врезался в грузовик. В аварии погибли молодые супруги из Подольска, в реанимации находится их 7-месячный сын. По предварительной версии, водитель легковушки уснул за рулем.

Дорожный инцидент произошел в 5.45 29 июня на 102 км автодороги «Подъезд к Саранску от трассы М-5 «Урал». Водитель «БМВ 523I» 28-летний Василий Барцайкин вез жену и ребенка из Подольска, где они проживают, на малую родину в Мордовию. По версии сотрудников Госавтоинспекции, недалеко от села Русские Полянки Барцайкин выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой «СКАНИЯ» с полуприцепом. В результате ДТП водитель и его 29-летняя супруга Виктория Барцайкина-Косякова от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда бригады «скорой помощи». В салоне также находился их 7-месячный ребенок. Малышу удалось выжить, с различными травмами он был госпитализирован в Краснослободскую больницу. У ребенка врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Судя по всему, жизнь малышу спасла автолюлька - в ней он находился на заднем сиденье автомобиля.

«В «БМВ» ехала семья из Подольска. Супруги и их 7-месячный сын, - написал один из пользователей соцсети. - Девушка скончалась на месте, парень с оторванной рукой находился в состоянии шока, но его не смогли спасти, ребенка госпитализировали практически сразу. По всей видимости, водитель «БМВ» уснул, выехал на встречную полосу и врезался в заднюю ось тягача».

Другой очевидец утверждал, что ехал по трассе со скоростью 120 км/ч, но немецкий автомобиль обогнал его с еще большей скоростью. Люди предполагают, что скорость «БМВ» была равна примерно 160 км/ч. Видимо, машину занесло на скользкой дороге и бросило на грузовик, дальнобойщик якобы попытался избежать столкновения и съехал в кювет.

Василий Барцайкин являлся генеральным директором московской фирмы «Металл плюс». Предприятие специализировалось на оптовой торговле отходами и ломом металлов. В Подольск уроженец Саранска переехал в 2013 году. У Василия и Виктории это был второй брак. От первого у Барцайкина остался сын, а у его нынешней супруги - дочь. Виктория и Василий поженились только летом прошлого года, а семь месяцев назад у них родился сын.

Виктория Барцайкина-Косякова работала воспитателем в детском саду, потом ушла в декретный отпуск. Василий Барцайкин окончил Саранский промышленно-экономический колледж, а затем Российскую правовую академию, проходил службу во внутренних войсках.

В этот же день 29 июня произошло еще одно ДТП со смертельным исходом в Ковылкинском районе. Ночью компания молодежи выпивала в беседке у дороги Рузаевка - Ковылкино - Торбеево - санаторий «Мокша». 25-летний Евгений Афоничкин из села Токмово после возлияний заявил друзьям, что собирается покататься на своей «девятке». Завел мотор и умчался в темноту. Стоит сказать, что Евгений уже был лишен прав в марте прошлого года за пьяную езду. Парень заплатил штраф 30 тысяч рублей и был лишен водительского удостоверения на 1 год и 7 месяцев. В начале января этого года любителя пьяной езды снова остановили инспекторы Госавтоинспекции. На этот раз ему уже пришлось отвечать по уголовному делу за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Второй раз суд «выписал» Евгению 200 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года. Однако жизнь бывшего бойца отдельной бригады морской пехоты ничему не учила. В этот раз пьяный водитель слетел на своей «девятке» в кювет. Через какое-то время Афоничкин смог доползти до беседки. Друзья отвезли парня домой, родные вызвали «скорую помощь». О том, что молодой человек угодил в аварию, врачам не сказали, они осмотрели парня и не нашли у него серьезных повреждений, чтобы госпитализировать пациента в стационар. Утром Евгений скончался от полученных травм.

28 июня в Кадошкинском районе в столкновении грузовиков вновь погиб человек. Авария произошла днем в половине четвертого на 41 км дороги Рузаевка - Ковылкино - Торбеево. По предварительным данным, 50-летний водитель «МАЗа» не выдержал дистанцию до ехавшего впереди «ВАЗ 21053». От столкновения «МАЗ» выехал на встречную сторону дороги, где врезался в другой грузовик «Ман TGA». В результате ДТП 52-летний пассажир «МАЗа» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водители «Мана», «пятерки» и «МАЗа» с различными травмами госпитализированы в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ». У водителей взята кровь на анализ.

В тот же день в Ельниковском районе в результате полученных в ДТП травм скончался водитель «Toyota Land Cruiser 150». В 19 часов на 21 км автодороги Ельники - Новоямская Слобода - Н.Русские Пошаты 57-летний водитель автомашины «Toyota Land Cruiser 150», по предварительным данным, не обеспечил постоянного контроля за движением авто, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель с различными травмами бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ», где от полученных травм скончался в реанимационном отделении.

Алексей НИКОЛАЕВ