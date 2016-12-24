В Мордовии установили 23 новых комплекса фиксации нарушений ПДД

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Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
За соблюдением правил дорожного движения на автодорогах Р-158 Нижний Новгород – Саратов, Р-178 Саранск – Ульяновск и подъездной дороге к Саранску от М-5 «Урал» будут следить двадцать три новых стационарных комплекса. Как отмечают в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, они размещены в населенных пунктах, перед автобусными остановками и пешеходными переходами, в местах концентрации ДТП и потенциально опасных участках.
Камеры фотовидеофиксации появились у Торбеево, Краснослобоска, Атюрьево, Аксёново, Дубёнок, а также на обходе Саранска у транспортных развязок с Р-158 и Р-178.
Комплексы подключены к электропитанию, но пока работают в тестовом режиме. В ближайшее время ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород передаст оборудование в ведение региональных уполномоченных органов. Новые комплексы интегрируют в информационную систему, настроят под характерные для участков автодорог типы нарушений и введут в эксплуатацию.
Отмечается, что установка новых стационарных комплексов реализуется в рамках целевой программы по повышению безопасности дорожного движения и снижения аварийности, направленной на сокращение количество ДТП с тяжелыми последствиями.
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