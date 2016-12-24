В Мордовии в страшной аварии погибла семья из Подмосковья

В Мордовии устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром в Краснослободском районе республики. В результате столкновения БМВ и фуры погибла супружеская пара из подмосковных Мытищ.

Как стало известно «ВС», авария произошла возле села Русские Полянки. По предварительной информации, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом. От удара легковой автомобиль буквально расплющило. Находившиеся в салоне водитель и его супруга погибли на месте. Кроме них в машине находился 7-месячный ребенок. Он был в автолюльке. Сейчас малыш госпитализирован.