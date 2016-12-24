В Мордовии в столкновении легковушки и двух фур погибли люди

Cтрашные взрывы в Дзержинске
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Один, по другим данным – два человека погибли в результате страшной аварии в Кадошкинском районе республики. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
По свидетельству очевидцев, недалеко от села Латышовка столкнулись ВАЗ-2105 и две фуры. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу большегруза. Как предполагают пользователи соцсетей, водитель уснул за рулем. В результате столкновения погиб как минимум один человек. Очевидцы утверждают, что это водитель одной из фур. По другим данным, погибших двое. Движение на трассе парализовано. На дорогу высыпался кирпич, который перевозил один из грузовиков. В настоящее время на месте происшествия, работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина