В Мордовии в столкновении легковушки и двух фур погибли люди

Репортер

Один, по другим данным – два человека погибли в результате страшной аварии в Кадошкинском районе республики. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По свидетельству очевидцев, недалеко от села Латышовка столкнулись ВАЗ-2105 и две фуры. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу большегруза. Как предполагают пользователи соцсетей, водитель уснул за рулем. В результате столкновения погиб как минимум один человек. Очевидцы утверждают, что это водитель одной из фур. По другим данным, погибших двое. Движение на трассе парализовано. На дорогу высыпался кирпич, который перевозил один из грузовиков. В настоящее время на месте происшествия, работают сотрудники ГИБДД и МЧС. 

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