Новый маршрут до «Юбилейного» не пользуется популярностью у горожан

Наш город

В начале этой недели мэр Саранска поинтересовался результатами мониторинга пассажиропотока на новом автобусном маршруте № 5.
Автобус № 5 начал заезжать в микрорайон «Юбилейный» с 30 мая. Он соединил этот микрорайон с Химмашем и юго-западной частью города. Вскоре после этого в социальных сетях появились многочисленные жалобы на несоблюдение интервала движения автобусов № 5. Мэр Саранска распорядился провести мониторинг работы маршрута. На оперативном совещании градоначальник поинтересовался результатами проведенного исследования.  
«Мониторинг проводится ежедневно, в том числе и в выходные дни. Он показывает, что пассажиропоток очень низкий, - с сожалением констатировал начальник Транспортного управления Саранска Игорь Белорунов. - За оборотный рейс в будние дни на маршруте № 5 едет всего 13-15 человек, в час пик - 24 пассажира. В самом микрорайоне «Юбилейный» в автобус садится не более 2-3 человек. Голосование за маршрут шло активно. Жители подтвердили, что маршрут им нужен. Он скорректирован с учетом их мнения. Тем не менее пассажиров в «Юбилейном» крайне мало. Конечно, водители автобусов недовольны нерентабельностью маршрута. Они несут убытки. Установлено и несоблюдение интервала перевозчиком». 
«Возможно, низкий пассажиропоток связан с отпускной порой, - предположил Петр Тултаев. - Будем надеяться, что спустя некоторое время горожане привыкнут к новому маршруту и будут пользоваться им активнее». 
Зашла речь и о втором маршруте, который свяжет «Юбилейный» с центральной частью города. Игорь Белорунов рассказал, что на минувшей неделе был объявлен конкурс для перевозчиков. «Пока желающих осуществлять этот маршрут нет, - сообщил начальник Транспортного управления Саранска. - На сегодняшний день не подано ни одной заявки».

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