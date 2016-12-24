Новый маршрут до «Юбилейного» не пользуется популярностью у горожан

Дитя без глаза
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию