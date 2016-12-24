Добро пожаловаться на мусорные нарушения!

Российский экологический оператор объявил о запуске в эксплуатацию информационной системы «РЭО Радар». Данная технологическая платформа призвана собирать получаемую от жителей регионов информацию по вопросам утилизации и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации.

Сообщить о нарушениях при сборе мусора и отходов или пожаловаться, к примеру, на отсутствие контейнеров для раздельного сбора ТКО можно по круглосуточному телефону call-центра (8-800-600-90-08) и на сайте radar.reo.ru. В последнем случае к заявке желательно приложить фото- и видеодоказательства. Публичная правовая компания «Российский экологический оператор» обязана проверить изложенную информацию и передать ее региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией. А тот, в свою очередь, должен устранить выявленные недостатки и отчитаться о проделанной работе.

В дальнейшем для представителей российских субъектов и региональных операторов в системе появятся личные кабинеты. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию, оперативно решать возникающие вопросы.

Интересно, что за три месяца, прошедшие с момента запуска системы в тестовом режиме, граждане уже передали туда около 2,5 тысячи заявлений. Тематика их касалась в основном проблем с вывозом мусора (37%), тарифов за обращение с отходами (25%), оформления квитанций (11%). При этом лишь 8 процентов заявителей сообщили о стихийно возникших свалках. На сегодняшний день выполнено около четверти обращений. Еще 5 процентов признаны спамом. Остальные либо ожидают ответа, либо находятся в обработке у региональных операторов. Чаще всего жалобы поступают от жителей Подмосковья, Омской области и Москвы. На четвертом месте находится Нижний Новгород, на пятом - Волгоградская область.