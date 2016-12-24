Добро пожаловаться на мусорные нарушения!

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Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте