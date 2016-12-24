Верховный суд РМ оставил стрелка Калашникова на свободе

На минувшей неделе судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он обвинялся в том, что в июле 2017 года открыл огонь из ружья по невесте и гостям свадьбы в селе Татарский Шебдас Рузаевского района. Ранения получили четыре человека.

Приговоры и обжалования

В августе прошлого года Рузаевский суд отмерил Калашникову 3 года и 1 месяц в колонии-поселении. Прокуратуру такой приговор не устроил, и он был обжалован. Верховный суд Мордовии приговор нижестоящей инстанции отменил и направил на новое рассмотрение в тот же Рузаевский суд. Но районная Фемида второй раз приговорила Калашникова к такому же наказанию, как и в первый раз. Тогда прокуратура второй раз обжаловала решение Рузаевского суда. Участники процесса гадали, какое сейчас решение примет Верховный суд РМ - отменит во второй раз приговор районного суда и назначит еще одно рассмотрение, оставит вердикт без изменения или вынесет собственный приговор? 19 июня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии приговор в отношении Павла Калашникова оставила без изменения. И Калашникову, судя по всему, можно выдохнуть. Правда, пока неизвестно, будет ли прокуратура добиваться отмены приговора уже в кассационной инстанции.

Расстрел на свадьбе

29 июля 2017 года в селе Татарский Шебдас отмечали свадьбу местные молодожены Алексей и Елена Ведяшкины. Вечером свадебная компания отправилась на пруд, чтобы искупаться. В ходе водных процедур участники торжества стали лезть на мостки у дома, принадлежащего жителю Саранска Павлу Калашникову. Такое поведение спровоцировало конфликт. Супруга Калашникова устроила скандал, гости свадебного мероприятия также молчать не стали. Тогда в разборки вмешался сам домовладелец - он стал стрелять из ружья дробью в сторону местных жителей, находившихся уже на отдалении (как установили эксперты, Калашников стрелял по людям с 84 и 40 метров). Ранения получили четыре человека, всех пострадавших госпитализировали в рузаевскую больницу. 24-летняя невеста Елена Ведяшкина получила ранения в ногу (в нее угодило 13 дробин), у 23-летней девушки брата жениха Олеси Лапаевой врачи зафиксировали ранения грудной клетки и обеих ног, 44-летний дядя жениха Артур Аникин был ранен в лоб и челюсть, две дробины угодили и в мать жениха, 55-летнюю Татьяну Ведяшкину. Историю расстрелянной свадьбы активно обсуждали федеральные каналы.

Итог

Изначально Калашникову вменялась особо тяжкая статья «Покушение на убийство двух и более лиц», а заодно и «Хулиганство». Однако суд все переквалифицировал на две более мягкие статьи - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, с применением оружия» и «Причинении средней тяжести вреда, вызвавшего длительное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, с применением оружия». По приговору Рузаевского суда от 5 апреля этого года Калашникову назначено наказание 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении. Исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены частично. По ним Калашников должен заплатить 150 тысяч рублей - в пользу одного из потерпевших взыскано 70 тысяч, в пользу двух - по 30 тысяч и в пользу четвертого потерпевшего - 20 тысяч рублей.

В связи с тем, что Калашников был взят под стражу после совершения преступления, он провел в следственном изоляторе 1 год и 8 месяцев. По закону 1 день пребывания в СИЗО равен двум дням в колонии-поселении, т.е. в пересчете Калашников свое отсидел. Свадебный стрелок был освобожден из-под стражи в зале суда после оглашения приговора.