Аферисты за колючкой

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД совместно с региональным УФСИН по РМ выявили несколько мошенничеств, которые совершили осужденные из мордовских колоний.

В конце прошлого года один из сидельцев пообещал помочь сокамернику с условно-досрочным освобождением. И за это просил передать ему через родственников 70 тысяч рублей. Супруга и мать претендента на УДО перечислили деньги на нужную банковскую карту и стали ждать, когда их близкий человек выйдет на свободу. Но затея провалилась, а в отношении афериста было возбуждено уголовное дела по статье «Мошенничество». С утвержденным обвинительным заключением сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Еще один ушлый зэк развел 37-летнего сидельца из Узбекистана. Уроженец Средней Азии написал заявление, в котором просил привлечь к уголовной ответственности своего 30-летнего приятеля по отряду. Суть претензий зэка из Узбекистана сводится к банальному присвоению денег. Как-то в беседе с сокамерником он посетовал, что его родственники плохо знают русский язык и не владеют современными технологиями, в связи с этим возникают проблемы - близкие не могут перечислить деньги на его банковскую карту. Сокамерник предложил использовать для этих денежных трансфертов навыки и карту его супруги. В итоге 29 тысяч рублей, перечисленные родственниками узбека, так до него и не дошли. Сейчас сотрудники ОМВД России по Зубово-Полянскому району устанавливают все обстоятельства преступления.