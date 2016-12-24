Аферисты за колючкой

«Жить в Саранске несравнимо комфортнее…»
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре