Директор фирмы организовал выращивание марихуаны прямо в офисе

Креативный подход в области наркотического растениеводства проявил 41-летний директор саранской фирмы «Пенополистиролбетон» Вячеслав Кижаев. Мужчина оборудовал на предприятии комнату, где в тепличных условиях выращивал кусты конопли.

Информация о тайной комнате с марихуаной дошла до сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ. Оперативники нагрянули на предприятие и в одной из комнат действительно обнаружили небольшую плантацию конопли. Она росла в условиях, приближенных к идеальным, - помещение было оборудовано специальными лампами и системой вентиляции. Полицейские изъяли у подозреваемого почти два килограмма наркотического растения. По признанию руководителя фирмы, зелье он выращивал исключительно для собственного употребления.

Следователем УМВД России по Саранску возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». За незаконное хранение наркотиков в крупном размере санкциями статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.