Директор фирмы организовал выращивание марихуаны прямо в офисе

Гуляют - все!
12 июня Саранск отмечает 378-летие
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»