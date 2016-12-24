Директор фирмы организовал выращивание марихуаны прямо в офисе

Репортер

Креативный подход в области наркотического растениеводства проявил 41-летний директор саранской фирмы «Пенополистиролбетон» Вячеслав Кижаев. Мужчина оборудовал на предприятии комнату, где в тепличных условиях выращивал кусты конопли. 
Информация о тайной комнате с марихуаной дошла до сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ. Оперативники нагрянули на предприятие и в одной из комнат действительно обнаружили небольшую плантацию конопли. Она росла в условиях, приближенных к идеальным, - помещение было оборудовано специальными лампами и системой вентиляции. Полицейские изъяли у подозреваемого почти два килограмма наркотического растения. По признанию руководителя фирмы, зелье он выращивал исключительно для собственного употребления.
Следователем УМВД России по Саранску возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». За незаконное хранение наркотиков в крупном размере санкциями статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Капитально влетели

В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек

Будем жить?!

Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране

Штраф вместо приговора

Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Медаль от Президента

Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...

Конкурс красоты

№25  Юлия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу