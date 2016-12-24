В Администрации Саранска обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года

В пятницу, 21 июня, под председательством заместителя Главы городского округа Саранск - директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирины Объедкиной состоялось заседание Комиссии Администрации городского округа Саранск по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Саранск.

В работе Комиссии приняли участие представители Мордовиястата, УМВД России по г.о. Саранск, заместители глав районных администраций и других структурных подразделений Администрации городского округа Саранск.

Несмотря на то, что до старта Всероссийской переписи еще достаточно времени, активная подготовка в Саранске началась с января 2019 года.

«Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Но уже сейчас нужно расставить приоритеты и организовать работу так, чтобы и жителям, и переписчикам было максимально комфортно проводить необходимую работу. Предстоящая перепись существенно отличается от предыдущих тем, что будет задействовано несколько каналов коммуникации переписчиков с жителями. И всем важно помнить о том, что основные показатели, такие как: численность населения, национальный состав, соотношение мужского и женского населения - можно получить только посредством переписи населения», - отметила в начале заседания Ирина Объедкина.

В октябре 2018 года в регионах Российской Федерации прошла пробная перепись населения, во время которой были опробованы новые методы переписи. Жители имели возможность заполнить анкеты в сети Интернет, воспользовавшись единым порталом Госуслуг.

«С последней переписи населения Саранск кардинально изменился. Построены новые микрорайоны. Работа предстоит большая, потому что в новых домах зачастую фактически жильцы не проживают. Новый сервис, позволяющий пройти опрос через портал Госуслуг, значительно облегчит задачу как для населения, так и для переписчиков. Однако, чтобы заполнить анкету на Госуслугах, учетная запись пользователя должна быть подтвержденной. Даже в том случае, если человек пройдет опрос в сети Интернет, к нему переписчик все равно придет. Но если его не застанут дома, то будет учтена та информация, которая предоставлена им через единый портал Госуслуг», - рассказал заместитель руководителя Мордовиястата Николай Залогов.

Каждый желающий также сможет заполнить необходимые анкеты на переписных участках, которые будут организованы в Саранске. Как показывает опыт, такую форму участия в переписи населения выбирают те, кто не является активным пользователем сети Интернет и опасается мошенников.

На заседании комиссии было отмечено, что в ближайшее время необходимо проработать вопросы размещения стационарных переписных пунктов, а также актуализировать адресное хозяйство Саранска.