15-летняя школьница забеременела от 31-летнего мужчины

31-летнему торбеевцу в суде предстоит отвечать за интимную связь с 15-летней школьницей. Правоохранители обвиняют мужчину в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Наказание за это преступление предусматривает до 4 лет неволи.

Отношения между великовозрастным кавалером и на тот момент еще 14-летней девочкой завязались в августе прошлого года. Мужчина прекрасно знал о юном возрасте своей подруги, но тем не менее продолжал с ней встречаться. Бурный роман быстро дорос до интимных отношений, против которых школьница не возражала. По информации из правоохранительных органов, парочка как минимум пять раз вступала в половую связь. Свидания проходили в гостях у друзей либо в машине. И тут выяснилось, что школьница забеременела. Информация о преступной интимной связи дошла до Темниковского межрайонного следственного отдела Следственного комитета по РМ. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Не исключено, что любителю романов с совсем юными особами удастся избежать уголовной ответственности. Это возможно в том случае, если подсудимый впервые совершил преступление и оно перестало быть общественно опасным, поскольку он женится на потерпевшей.