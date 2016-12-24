15-летняя школьница забеременела от 31-летнего мужчины

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Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность