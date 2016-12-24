Огнеборцы локализовали лесной пожар в Зубово-Полянском районе

Репортер

Информация о лесном пожаре поступила от жителей деревни Свеженькая 21 июня. В окрестностях населенного пункта полыхал лесной массив  Вышинского территориального лесничества. Возгорание произошло от тления валежника - последствия страшных пожаров 2010 года.
«22 июня из-за жаркой погоды и порывистого ветра пожар получил быстрое распространение - площадь возгорания выросла от 250 до 1700 га, - сообщил руководитель ГУ МЧС по РМ Андрей Наумов. - Изначально тушением занимались пожарные из Умета и работники лесничества. В результате было принято решение об усилении группировки и привлечении аэромобильной группировки ГУ МЧС по РМ. Оперативную группу возглавил председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков. На месте пожара был задействован пожарный поезд из Сасово Рязанской области, а также произведено устройство минерализованных полос. Развернут штаб Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, ведется круглосуточное дежурство в населенных пунктах. 
Из Мордовии и Рязанской области к тушению пожара привлечено более 200 человек и 47 единиц техники. Принятыми мерами пожар удалось локализовать». 
Синоптики прогнозируют, что лето этого года будет таким же жарким, как в 2010 году. Тогда по всей Мордовии полыхали лесные пожары, а над Саранском стоял смог. Под угрозой уничтожения огнем находилось 11 населенных пунктов в 6 районах республики. Несколько деревень сгорело полностью. В результате лесных пожаров погибли 5 человек.

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