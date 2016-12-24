Огнеборцы локализовали лесной пожар в Зубово-Полянском районе

Деньги выводили через латвийские фирмы!
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...