Представителей НКО Мордовии научили грамотно готовить заявки на получение президентских грантов

20 июня в Доме республики стартовал двухдневный семинар на тему «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов». Основным докладчиком стал заместитель генерального директора фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев.

В семинаре приняли участие более 60 представителей некоммерческих организаций Мордовии, когда-либо подававших заявки на получение грантов, а также велась онлайн-трансляция в регионы республики. Основная задача семинара - научить соискателей грантов навыкам разработки проектов и общения с грантодающими организациями, проработав вместе с ними полный цикл процесса получения гранта: начиная от формулировки идеи социального проекта и создания заявки на грант до формирования отчетности, в случае если государственная поддержка уже была получена.

«Суть и цель нашего мероприятия в том, чтобы республика могла гордиться как можно большим количеством качественных социальных проектов, которые сделают жизнь людей лучше, - отметил Иннокентий Дементьев. - Некоммерческие организации - это, как правило, самые активные люди у себя на территории: в городе, в селе, и они готовы делать полезные, добрые дела. Вместе с тем активисты остро нуждаются в поддержке, в том числе государства. НКО - это не бизнес, у них нет цели заработка денег, но есть цель - решить социальную проблему. Поэтому государство должно помогать в таких инициативах, и Президент готов поддерживать подобные проекты».

Семинар включал в себя лекционную часть, из которой участники узнали, как превратить идею в социальный проект, как его оформить и представить надлежащим образом, чтобы он был понятен экспертам. А также получили исчерпывающие рекомендации по проектному управлению в социальной сфере. Представителям НКО объяснили, как формулировать цели, задачи проекта, прогнозировать результаты, составлять бюджет.

После общей лекции для участников провели индивидуальные занятия. Во время группового тренинга каждый участник смог вынести на обсуждение свой проект, сделать «работу над ошибками» в заявке на грант, а также смоделировать новый социальный проект и предложить способы его осуществления.

«Подавляющее большинство этих проектов очень важны, - отметил руководитель администрации Главы РМ Андрей Богатов. - Поэтому Глава республики считает, что для того, чтобы улучшить жизнь людей, нужно использовать дополнительные источники, которыми и являются президентские гранты. 4 миллиарда - это огромные средства, и их получают лучшие проекты по оценкам экспертов. Сегодняшняя форма проведения мероприятия является для участников самой полезной, потому что в последнюю заявочную кампанию были те, кто недобрали незначительные 1-2 балла. Это говорит не о том, что их проекты не интересны, а о качестве подготовки заявки».

В текущем году в Мордовии было получено уже 18 грантов по различным направлениям: социальная помощь пенсионерам, спортивные мероприятия (любительский спорт и вовлечение в спорт пожилых людей), культура и искусство, поддержка науки, образования и просвещения. Также грантовую поддержку получил проект Музейно-культурного центра «Дом традиций».