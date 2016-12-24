Молодые парни отправятся на зону за наркоторговлю

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор 27-летнему Роману Коновалову и 22-летнему Владимиру Прусенко. Они обвинялись в покушении на сбыт и самом сбыте наркотиков и психотропных веществ в столице Мордовии.

Молодые люди организовали канал поставок наркотиков из Нижегородской области в Мордовию. Здесь они продавали зелье всем желающим через тайники-закладки. Вскоре наркоторговцами заинтересовались сотрудники Управления ФСБ РФ по РМ. 16 февраля этого года Коновалов и Прусенко были задержаны. У них обнаружено и изъято наркотическое средство - мефедрон - в крупном размере общей массой 250 граммов.

20 июня приговором Октябрьского районного суда Саранска Коновалов и Прусенко признаны виновными в инкриминируемом деянии. Им назначено наказание по 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.