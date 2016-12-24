Молодые парни отправятся на зону за наркоторговлю

«Я бы их вообще запретил!»
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен