Прищемил капотом руку инспектору ДПС

Штраф вместо приговора
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность