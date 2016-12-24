Прищемил капотом руку инспектору ДПС

Чамзинский районный суд вынес приговор жителю Ульяновской области Дмитрию Колпакову. Мужчина прищемил руку местному гаишнику капотом своей машины, когда тот пытался выкрутить запрещенные законом светодиодные лампы из его авто.

За применение насилия к представителю власти ульяновец схлопотал условный срок.

Эта примечательная история произошла в начале марта этого года. Дмитрий Колпаков ехал на своей машине из Саранска в Ульяновск. На трассе в Чамзинском районе около села Медаево яркий свет фар ослепил сотрудников Госавтоинспекции. Дэпээсник замахал жезлом и потребовал остановить машину.

Первым делом инспектор попросил открыть капот автомобиля для проверки источников освещения. Колпаков неохотно подчинился требованию. Сотрудник ДПС выяснил, что в фарах автомобиля стоят светодиодные лампы определенной марки и установлены они с нарушением закона, а значит, подлежат изъятию. Инспектор полез под капот, чтобы вытащить лампы из корпуса фар, но Колпаков резко отпустил крышку капота и прижал правую руку сотрудника полиции. Свидетели инцидента помогли полицейскому освободить придавленную капотом руку. В отношении Колпакова возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

В судебном заседании ульяновец вину по предъявленному обвинению не признал. Несмотря на это, суд признал Колпакова виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам условно.