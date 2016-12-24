В надежде купить жилье в Питере житель Саранска перевел аферисту 330 тысяч рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по Саранску обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на популярном сайте увидел объявление о продаже двухкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге, при этом ее стоимость была примерно равной цене однокомнатной в Саранске. Такое предложение очень заинтересовало мужчину, и он написал продавцу сообщение. В ответ тот прислал несколько фотографий жилья и был готов заключить сделку на заявленных условиях, но попросил перевести на свой счет 330 тысяч рублей в качестве предоплаты. Окончательный расчет мужчины договорились произвести позже, когда покупатель приедет в Северную столицу и подпишет все необходимые документы. Однако сразу после перевода денег связь с продавцом была утеряна - он перестал отвечать на сообщения и телефонные звонки, а несостоявшийся покупатель обратился за помощью в органы внутренних дел. В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка.