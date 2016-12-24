В надежде купить жилье в Питере житель Саранска перевел аферисту 330 тысяч рублей

Доходный год
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...