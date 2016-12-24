Артист подменного жанра Мошенник впаривал комиссионкам бижутерию по цене золота

Репортер

Мордовские полицейские разыскивают ушлого товарища, который ухитрился сдать в Саранске в комиссионный магазин бижутерию по цене настоящего золота. 
19 июня в отдел полиции № 3 УМВД России по Саранску обратился продавец-консультант комиссионного магазина. Он рассказал, что вечером 5 июня к нему обратился незнакомец с предложением сдать свою золотую цепочку. Сотрудник комиссионки оценил украшение в 88 тысяч рублей. Но предложенная цена владельца сначала не устроила, он забрал цепочку у консультанта и положил к себе в карман. Однако уходить не стал, а принялся рассказывать про свое незавидное финансовое положение и спустя несколько минут согласился на предложенную цену за цепочку. Второй раз рассматривать украшение продавец не стал, а просто отдал за него деньги. Для оформления сделки злоумышленник предоставил паспорт, как выяснилось позже, принадлежащий уроженцу города Москвы и утерянный им в 2016 году.
Спустя две недели сотрудники магазина при очередной инвентаризации поняли, что стали жертвами мошенника - цепочка на поверку оказалась дешевой бижутерией.
Во время проверки сотрудники МВД по РМ выяснили, что похожие махинации этим же проходимцем были совершены в городе Шумерля Чувашской республики и в Арзамасе Нижегородской области. Полицейские региона совместно с коллегами по Приволжскому федеральному округу активно ищут афериста.

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