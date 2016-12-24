Штраф вместо приговора

Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в корыстных целях

19 июня Ленинский районный суд Саранска рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области 64-летнего Александра Федонина. Он обвинялся в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной или личной заинтересованности.

В качестве руководителя государственной структуры Александр Федонин был вправе рассматривать и принимать решения по административным делам, отнесенным к компетенции Россельхознадзора. Как правило, речь шла о штрафах сельхозпредприятий за различные нарушения. Но есть один нюанс: размер таких штрафов для должностных лиц предприятий в несколько раз меньше, чем для юридических лиц - самих организаций.

Ряд руководителей территориальных управлений Россельхознадзора, возможно, из определенной заинтересованности при выявлении нарушений накладывали штрафы только на должностных лиц. Чтобы избавиться от подобной практики, руководство Россельхознадзора в январе 2018 года разослало в регионы письмо, в котором обязало руководителей территориальных управлений штрафовать не только должностных лиц, но и сами организации.

Несмотря на это, Александр Федонин продолжил штрафовать за нарушения только должностных лиц, без привлечения к ответственности юридического лица, чем существенно уменьшал размер административного штрафа. Что с этого имел сам Федонин, приходится только догадываться.

В июне прошлого года руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области рассматривал дело об административном правонарушении компанией «Мордовский бекон».

Сельхозпредприятие было привлечено к ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за это штраф от 400 до 700 тысяч рублей для юридического лица, а для должностного - от 50 до 100 тысяч. Александр Федонин вынес решение наложить 50 тысяч рублей штрафа на заместителя генерального директора компании по сельскому хозяйству. Само предприятие оштрафовано не было.

После такого решения Александром Федониным заинтересовались правоохранительные органы. Он вынужден был покинуть свой пост и уйти на пенсию. Вакантную должность руководителя регионального Россельхознадзора вскоре занял сын депутата Госдумы России Виктор Кидяев. В отношении же Александра Федонина было возбуждено уголовное дело. Кстати, «Мордовский бекон» не смог отделаться минимальным должностным штрафом и заплатил как юридическое лицо еще 650 тысяч рублей.

Примечательно, что материалы уголовного дела в суд поступили с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования в отношении Александра Федонина. Следователь просил освободить экс-руководителя ведомства от уголовной ответственности и назначить ему судебный штраф. В судебном заседании Александр Федонин вину признал в полном объеме и также просил прекратить в отношении него уголовное дело. Прокурор против такого развития событий не возражал. Суд согласился прекратить уголовное преследование и дело. Вместо приговора Александру Федонину назначили судебный штраф в 30 тысяч рублей.

Справка «ВС»

Федонин Александр Николаевич родился 22 октября 1954 года в селе Такушево Теньгушевского района Мордовской АССР. В 1977 году окончил Казанский ордена Ленина ветеринарный институт им. Н.Е. Баумана по специальности «зоотехник» с присвоением квалификации «зооинженер». Имеет ученую степень - кандидат сельскохозяйственных наук. В июне 2005 года назначен на должность руководителя Управления Федеральной государственной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия. В июне 2013 года в ведение Управления вошла еще и Пензенская область. Имеет классный чин - государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Награжден орденом «Знак Почёта», является заслуженным работником сельского хозяйства РФ и РМ. Имеет 40-летний стаж работы в сельскохозяйственной отрасли. Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства», нагрудным знаком «Почетный работник Россельхознадзора».



