С 1 июля в Cаранске повысится стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте

Самаркин в ответе
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20 рублей, при оплате наличными - 21 рубль», - сообщил на совещании в мэрии начальник Транспортного управления Саранска Игорь Белорунов.
В Саранске стоимость проезда остается одной из самых низких среди всех столиц Приволжского федерального округа. К примеру, стоимость проезда на автобусах и троллейбусах в Кирове - 22 рубля, Уфе - 25 рублей, Казани - 27 рублей, Самаре и Нижнем Новгороде - 28 рублей. Отметим, в ряде городов - Пензе, Саратове, Чебоксарах и Ульяновске - муниципальных автобусов нет.
Новый маршрут до «Юбилейного» не пользуется популярностью у горожан
В начале этой недели мэр Саранска поинтересовался результатами мониторинга пассажиропотока на новом автобусном маршруте № 5.
Автобус № 5 начал заезжать в микрорайон «Юбилейный» с 30 мая. Он соединил этот микрорайон с Химмашем и юго-западной частью города. Вскоре после этого в социальных сетях появились многочисленные жалобы на несоблюдение интервала движения автобусов № 5.
Мэр Саранска распорядился провести мониторинг работы маршрута. На оперативном совещании градоначальник поинтересовался результатами проведенного исследования.
«Мониторинг проводится ежедневно, в том числе и в выходные дни. Он показывает, что пассажиропоток очень низкий, - с сожалением констатировал начальник Транспортного управления Саранска Игорь Белорунов. - За оборотный рейс в будние дни на маршруте № 5 едет всего 13-15 человек, в час пик - 24 пассажира. В самом микрорайоне «Юбилейный» в автобус садится не более 2-3 человек. Голосование за маршрут шло активно. Жители подтвердили, что маршрут им нужен. Он скорректирован с учетом их мнения. Тем не менее пассажиров в «Юбилейном» крайне мало. Конечно, водители автобусов недовольны нерентабельностью маршрута. Они несут убытки. Установлено и несоблюдение интервала перевозчиком».
«Возможно, низкий пассажиропоток связан с отпускной порой, - предположил Петр Тултаев. - Будем надеяться, что спустя некоторое время горожане привыкнут к новому маршруту и будут пользоваться им активнее».
Зашла речь и о втором маршруте, который свяжет «Юбилейный» с центральной частью города. Игорь Белорунов рассказал, что на минувшей неделе был объявлен конкурс для перевозчиков. «Пока желающих осуществлять этот маршрут нет, - сообщил начальник Транспортного управления Саранска. - На сегодняшний день не подано ни одной заявки».
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность