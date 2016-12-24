В Саранском стриптиз-клубе работал бордель?

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Ленинский районный суд Саранска заключил под стражу 46-летнего бизнесмена из Удмуртии Сергея Чеха и его 25-летнего помощника, уроженца Северодвинска Архангельской области Сергея Протасова. Правоохранители считают, что Чеха и Протасов организовали в саранском стриптиз-клубе «Paradise» бордель, в котором девушки не только танцевали стриптиз у шеста, но и за деньги оказывали интимные услуги всем желающим.
Логово разврата в самом центре города (стриптиз-клуб находился по улице Коммунистической, 35 - это пристрой к гостинице «Саранск») накрыли оперативники республиканского МВД. В столице Мордовии клуб «Paradise» работает уже 5-й год. И все это время за вывеской стриптиз-клуба скрывался бордель? Или владельцев заведения только недавно потянуло на дополнительные секс-заработки, а потому они и оказались в поле зрения оперативников?
В суде представитель следственного управления МВД по РМ пояснил: «…До 10 июня этого года в помещении стриптиз-клуба «Paradise» Сергей Чеха и Сергей Протасов уговорами и обещаниями хороших денег вовлекли в занятие проституцией 7 девушек. За деньги они систематически оказывали интимные услуги клиентам». 13 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией организованной группой». Санкции этой статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы.
Известно, что уроженец Ижевска Сергей Чеха имеет среднее специальное образование, женат, работает директором общества с ограниченной ответственностью, ранее не судим. Его подельник Сергей Протасов также имеет среднее образование, холост, временно не работает, ранее не судим.
Из материалов дела следует, что Чеха и Протасов были задержаны 22 июня. Правоохранители считают, что мужчины совместно с не установленными следствием лицами организовали и руководили организованной преступной группой для вовлечения девушек в занятие проституцией. Барышни, согласившиеся подработать на ниве оказания интимных услуг, отдавали организаторам часть прибыли.
В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании в отношении Протасова и Чеха меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подозреваемые и их защитники просили избрать иную, более мягкую меру пресечения.
Суд изучил представленные материалы, выслушал следователя, прокурора, подозреваемых и их защитников и пришел к выводу, что Чеха и Протасов подозреваются в причастности к тяжкому преступлению, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. При избрании им меры пресечения, не связанной с лишением свободы, они могут скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей, которые лично им знакомы, либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. В итоге Фемида отправила обоих в следственный изолятор по 13 августа этого года включительно.
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