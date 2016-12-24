На Лесной появится новый жилой массив

Cтрашные взрывы в Дзержинске
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте