На Лесной появится новый жилой массив

Репортер

Под его строительство будет отдана территория, где ныне находятся старые корпуса Республиканской больницы. Всего здесь планируется возвести девять многоквартирных домов. Как подчеркнул Глава Мордовии на рабочем совещании с премьер-министром республики Владимиром Сушковым, мэром Саранска Петром Тултаевым, заместителями Председателя Правительства - министрами экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазовым, строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктором Цыгановым, проектировщики должны предложить самые современные варианты застройки нового городского микрорайона.

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