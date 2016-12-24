Болтун - находка для шпиона!

Бывшего опера осудили за разглашение гостайны

Бывший сотрудник линейного отдела внутренних дел на станции Саранск 34-летний Сергей Ухватов получил очередной условный срок. На этот раз - за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В апреле этого года он был осужден за подкинутую школьнику наркоту ради улучшения служебных показателей. Приговор по новому делу бывшего оперуполномоченного уголовного розыска ЛОВД по станции Саранск был вынесен 13 июня в Верховном суде Мордовии.

В 2011 году Сергей Ухватов был назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Саранск. По службе опер получил допуск к секретным сведениям. В январе 2017 года полицейские привлекли к сотрудничеству с органами на конфиденциальной основе информатора. Сведения о его личности попали под гриф «совершенно секретно» и были доверены Ухватову по службе.

А потом разразился уголовный скандал с подброшенными наркотиками. Ухватов уволился со службы, допуск к гостайне у него был прекращен, но во время допроса по уголовному делу о подкинутых наркотиках он сообщил следователю о своем информаторе. Следователь сделал копии протокола допроса бывшего опера и представил их вместе с другими материалами уголовного дела в Рузаевскую транспортную прокуратуру. С материалами, составляющими гостайну, ознакомился помощник Рузаевского транспортного прокурора. Но ни следователь, ни работник прокуратуры не имели доступа к секретной информации.

Следствие посчитало, что таким образом Сергей Ухватов специально разгласил сведения, составляющие государственную тайну, людям, которые не имели допуска к этим сведениям, в связи с чем под угрозу были поставлены интересы Российской Федерации в области оперативно-разыскной деятельности.

В судебном заседании Ухватов заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке.

Приговором Верховного суда Республики Мордовия бывший оперативник признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах, сроком на 2 года.

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