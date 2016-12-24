Болтун - находка для шпиона!

Бывшего опера осудили за разглашение гостайны
Бывший сотрудник линейного отдела внутренних дел на станции Саранск 34-летний Сергей Ухватов получил очередной условный срок. На этот раз - за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В апреле этого года он был осужден за подкинутую школьнику наркоту ради улучшения служебных показателей. Приговор по новому делу бывшего оперуполномоченного уголовного розыска ЛОВД по станции Саранск был вынесен 13 июня в Верховном суде Мордовии.
В 2011 году Сергей Ухватов был назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Саранск. По службе опер получил допуск к секретным сведениям. В январе 2017 года полицейские привлекли к сотрудничеству с органами на конфиденциальной основе информатора. Сведения о его личности попали под гриф «совершенно секретно» и были доверены Ухватову по службе.
А потом разразился уголовный скандал с подброшенными наркотиками. Ухватов уволился со службы, допуск к гостайне у него был прекращен, но во время допроса по уголовному делу о подкинутых наркотиках он сообщил следователю о своем информаторе. Следователь сделал копии протокола допроса бывшего опера и представил их вместе с другими материалами уголовного дела в Рузаевскую транспортную прокуратуру. С материалами, составляющими гостайну, ознакомился помощник Рузаевского транспортного прокурора. Но ни следователь, ни работник прокуратуры не имели доступа к секретной информации.
Следствие посчитало, что таким образом Сергей Ухватов специально разгласил сведения, составляющие государственную тайну, людям, которые не имели допуска к этим сведениям, в связи с чем под угрозу были поставлены интересы Российской Федерации в области оперативно-разыскной деятельности.
В судебном заседании Ухватов заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке.
Приговором Верховного суда Республики Мордовия бывший оперативник признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах, сроком на 2 года.
Подкинули наркотики 11-класснику
В апреле этого года Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор трем бывшим сотрудникам линейного отдела внутренних дел на станции Саранск: 37-летнему начальнику отделения уголовного розыска майору Руслану Ибатулину и двум его подчиненным - старшим лейтенантам Сергею Ухватову и Александру Шибанову. Компанию на скамье подсудимых им составил ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 28-летний житель поселка Зыково Сергей Границын. Чтобы «срубить лишнюю палку» в графе «раскрытые преступления», сотрудники убедили бывшего уголовника подкинуть наркотики 16-летнему школьнику. Парень попал под следствие и наверняка уехал бы мотать срок в Зубово-Полянский район, но в дело вовремя вмешались сотрудники регионального УФСБ. Махинация с повышением служебных показателей всплыла наружу. С парня сняли обвинения, оперативников уволили и возбудили на них уголовное дело по статьям: «Незаконный оборот наркотиков» и «Превышение должностных полномочий». Наверняка многие могут усмотреть здесь некие параллели с недавним нашумевшим делом журналиста Ивана Голунова.
Махинация с повышением показателей произошла осенью 2016 года. Руслан Ибатулин хотел показать себя на новой должности, выслужиться перед начальством и продемонстрировать высокие показатели работы. Он где-то раздобыл 7 граммов марихуаны и передал операм Ухватову и Шибанову. Подчиненные прибыли в пригородное село Зыково, нашли старого знакомого - бывшего уголовника Сергея Границына - и предложили ему поучаствовать в «оперативном мероприятии». Видимо, предложение оперов было таким, что отказаться от него селянину было почти невозможно. Границын предложил на роль жертвы 11-классника Вадима Черенкова - друга своего младшего брата. Парень якобы хотел попробовать какого-нибудь дурмана, а значит, ему и можно подкинуть наркоту. Опера возражать не стали, какая разница, кому ломать жизнь, главное - служебные показатели и одобрение начальства.
6 сентября Ухватов и Шибанов приехали в Зыково, передали пакетик с марихуаной Границыну и стали ждать, когда он подбросит его школьнику. Бывший уголовник созвонился с Вадимом Черенковым и попросил прийти для разговора к заброшенным погребам. Ни о чем не подозревающий парень явился на встречу, Границын поздоровался, приобнял юношу и в этот момент положил ему в карман брюк пакетик с травкой. После беседы старший товарищ предложил пойти к железнодорожному переезду. Там школьника уже поджидали Ухватов и Шибанов. Они досмотрели Вадима и обнаружили пакетик с наркотиком. Дело сделано! Ученика 11-го класса посадили в машину и доставили в ЛОВД по станции Саранск.
В отделе полицейские заявили: «Бери все на себя. Скажешь про Границына, пойдешь по статье о группе лиц, за это наказание куда строже!». До смерти перепуганный школьник подписал признательные показания. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». Вадим замкнулся и даже матери поначалу не стал ничего рассказывать. Неделю спустя после беседы с адвокатом парень понял, что за наркотики ему светит реальная перспектива отправиться в колонию. Только после этого юноша признался: наркотики не его, их ему подкинул Границын. Однако маховик следствия уже был запущен, расследование уголовного дела длилось почти год. Вадиму наверняка пришлось бы надеть тюремную робу, но, к счастью, в дело вмешались сотрудники республиканского УФСБ. Они смогли доказать невиновность Черенкова и предоставили оперативные материалы, свидетельствующие, что сотрудники линейного отдела подкинули наркотики. Полицейских уволили со службы и обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков, их «помощника» Границына - в пособничестве превышению должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков.
Следствие по делу школьника длилось около года, за это время его репутация была напрочь испорчена, учителя занижали оценки и говорили, что наркоману не нужно учиться дальше. Родители его друзей просили больше не общаться с парнем, поскольку он наркоман. Сейчас Вадим Черенков получает среднеспециальное образование в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности, хотя после школы планировал поступить в вуз и получить диплом психолога.
Сергей Ухватов по делу о подброшенной наркоте был осужден к 2 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права занимать определённые должности на 2 года. Условные наказания получили и подельники Ухватова.