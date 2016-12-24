Продлен арест врачу, застрелившему школьника

Ленинский районный суд Саранска продлил на один месяц срок нахождения под стражей 47-летнему Игорю Горячеву. В апреле этого года бывший главный врач детской стоматологической больницы в Большеберезниковском районе застрелил из карабина 15-летнего школьника.

Вечером 13 апреля 9-классник из села Большие Березники Алексей Павлов (имя и фамилия несовершеннолетнего изменены) проводил время со своими друзьями. Около 23 часов Алексей вместе с подругой поехал кататься на мопеде. Мать купила его сыну за два дня до трагедии. Ребята ехали по дороге в сторону села Марьяновка. Недалеко от населенного пункта на окраине лесополосы парень остановил своего железного коня и остался сидеть на мопеде, а девушка встала рядом.

На улице было темно, о каком-либо освещении в этом месте говорить не приходится. В тот момент у дороги притормозил ВАЗ пятнадцатой модели. Пассажир опустил переднее стекло, а затем раздался выстрел. Алексей упал на землю как подкошенный. «Пятнашка» тут же уехала. Девушка подбежала к парню и поняла, что он тяжело ранен в ногу. Алексей успел сказать подруге лишь одну фразу: «Зови на помощь ребят!». Спутница школьника вызвала «скорую помощь» и позвонила друзьям Алексея. Вскоре на место расстрела прибыла бригада «скорой», врачи осмотрели парня, но оказывать помощь было уже бессмысленно - подросток к тому времени был уже мертв. Пуля попала в кисть и паховую область, выстрелом оказалась перебита бедренная артерия, в итоге школьник скончался от обильной кровопотери.

Стрелок с места преступления скрылся, но к вечеру следующего дня сам явился в правоохранительные органы. Им оказался известный в республике человек - Игорь Горячев. Он рассказал, что днем 13 апреля вместе с приятелями отправился на охоту. Вечером Горячев и двое его спутников колесили на «пятнашке» по территории Большеберезниковского района. По дороге около села Марьяновка Горячеву показалось, что со стороны лесопосадок раздался вой, он подумал, что это волк. Попросил водителя притормозить, опустил стекло переднего пассажирского сиденья и выстрелил в темноту из карабина. Проверять, подстрелил ли он волка, охотник не стал. По его словам, он услышал шорох в кустах и подумал, что зверь убежал. О том, что подстрелил человека, он якобы не догадывался до тех пор, пока на следующий день не прочитал в интернете новости об убийстве школьника около села Марьяновка. Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».