Полгода прятал труп в подполе

Следственный комитет по Рузаевке завершил расследование уголовного дела об убийстве 49-летнего местного жителя Сергея Данилкина. Отвечать за раправу над мужчиной будет 59-летний бывший машинист электропоезда Сергей Филимонов.

Полиция и родственники Сергея Данилкина пять месяцев пытались установить причину его внезапного исчезновения. И только в марте этого года его мумифицированное тело нашли в подполе дома по улице Кутузова в Рузаевке. Правоохранители считают, что Данилкина убил и спрятал труп его бывший коллега Сергей Филимонов.

19 марта в квартиру к бывшему машинисту электропоезда Филимонову с обыском явились сотрудники полиции и Следственного комитета по РМ. Мужчина проживал на первом этаже многоквартирного дома. Криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия с использованием специальной техники и обнаружили следы преступления, в том числе биологического происхождения.

Правоохранители предложили хозяину самому во всем признаться. Филимонов почесал затылок и заявил: «Я покажу, куда спрятал труп Данилкина!». На кухне мужчины был оборудован подпол, именно туда он и поместил бездыханное тело своего знакомого.

По словам хозяина квартиры, в ноябре прошлого года к нему в гости пришел его бывший коллега Сергей Данилкин. Мужчины устроили застолье, и по пьяной лавочке между товарищами произошел серьезный конфликт. Вспыльчивый Филимонов схватил со стола нож и нанес им шесть ударов оппоненту, который скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, хозяин жилища решил спрятать тело в укромном месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.