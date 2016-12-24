Мордовская амазонка получила очередной срок

Владимир Волков призвал земляков вернуть долг малой родине
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
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Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе