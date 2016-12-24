Мордовская амазонка получила очередной срок

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор 39-летней Елене Шашуре. Она обвинялась в убийстве 33-летнего сожителя Александра Грачева. В ссоре мужчина ударил подругу табуретом по голове, а Елена в ответ вонзила оппоненту нож в сердце.

По версии следствия, днем 26 октября прошлого года в одной из квартир дома по улице Косарева в Саранске Александр Грачев в компании сожительницы и двух гостей устроил веселое застолье. Алкоголь лился рекой, в какой-то момент между подвыпившими гражданскими супругами вспыхнула ссора. Александр не нашел аргументов весомее табурета, взял его и обрушил на голову Елены. В ответ дама схватила со стола нож и нанесла своему обидчику несколько ударов. Клинок угодил мужчине прямо в сердце. От ранений и обильной кровопотери Грачев скончался на месте. После убийства трое собутыльников покинули квартиру. Однако гости позже рассказали о кровавой расправе правоохранительным органам. Сотрудники полиции прибыли на квартиру и обнаружили бездыханное тело хозяина жилища с колото-резаными ранами лица и туловища.

Елена Шашура была задержана и по решению суда заключена под стражу. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2011 году Елене не понравилось, что сожитель громко слушает музыку и не желает убавлять звук. Пьяная дамочка взяла нож и всадила его в живот своему возлюбленному. Мужчина выжил, сажать мать двоих детей не стали, Шашура отделалась двумя годами условно.

Следующее преступление норовистой дамочки было связано с незаконным оборотом наркотиков. Шашура нарвала в пригороде Саранска 200 с лишним граммов маковой соломы и попалась в руки полиции. В 2012 году за это суд отправил ее в колонию на 2 года и 9 месяцев.

Едва Елена освободилась, как снова порезала мужчину и получила еще 2 года и 6 месяцев колонии. Вышла на свободу в 2017 году, но, как видно, своим криминальным привычкам не изменила.

Свою причастность к преступлению женщина признала полностью.

Приговором суда Елене Шашуре назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.