Год условно за хищение 900 тысяч рублей

Ленинский суд вынес приговор 24-летнему экс-руководителю центра продаж и обслуживания одной из телекоммуникационных компаний, а сейчас студенту первого курса Московского технологического института Кириллу Ашаеву. Фемида приговорила его к 1 году условно.

«В первом квартале 2017 года в центре продаж и обслуживания для уменьшения очередей в кассы поставили четыре платежных терминала для приема платежей, - рассказал в суде Ашаев. - Я отвечал за инкассацию денег из этих терминалов. Доступ к средствам в терминалах имелся только у меня, от каждого аппарата у меня был свой ключ. Как только кассеты купюроприемника терминала наполнялась, он переставал принимать банкноты. Я открывал терминал, извлекал кассету и забирал к себе в служебный кабинет.

В конце марта 2018 года я без проведения инкассации взял из одного платежного терминала 20-30 тысяч рублей, точную сумму не помню. На эти деньги я купил три камеры видеонаблюдения, страховые полисы, программное обеспечение. Потратил средства на нужды центра продаж и обслуживания компании. Изъятие денег из платежного терминала осталось незамеченным службой безопасности. Тогда я понял, что из терминалов можно незаметно похищать деньги.

С конца марта до середины июля 2018 года я стал постоянно брать деньги из платежных терминалов суммами не более 50 тысяч рублей. Мне казалось, что, если возьму больше, об этом станет известно службе безопасности. Похищенные деньги я тратил на собственные нужды. Еще я тратил их на покупку баз данных соискателей через интернет для развития собственного бизнеса. Однако вложения оказались напрасными, собственное дело организовать не получилось.

Воровство я скрывал, перераспределяя деньги между четырьмя платежными терминалами во время инкассации. Перерасчет всегда показывал недостачу денег. Из кассеты купюроприемника я забирал только те банкноты, которые были необходимы согласно купюрной ведомости первого терминала. Так я за счет денег второго терминала скрывал недостачу в первом аппарате. Но таким образом у меня образовалась недостача во втором терминале. В третьем квартале 2018 года три терминала были демонтированы и переданы в филиалы в Самаре, Нижнем Новгороде и Татарстане. Дальше скрывать недостачу было невозможно. Инкассация показывала, что не хватает 895 тысяч рублей. В настоящее время я полностью возместил компании имущественный ущерб».

Еще на следствии Кирилл Ашаев заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и теперь за свои махинации получил год условно.