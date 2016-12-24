Пенсионер хранил дома оружие времен революции

«Вольная» за 1,5 миллиона
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
В Ленинский районный суд Саранска поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении 61-летнего Владимира Бородулина. Он обвиняется в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как следует из обвинительного постановления, летом 2017 года Владимир Бородулин во время ремонта своего частного дома по ул. Красноармейской в Саранске обнаружил деревянный ящик. Внутри оказались винтовка Мосина образца 1917 года выпуска калибра 7,62 мм, револьвер системы «Наган» образца 1895/1930 гг. калибра 7,62 мм, револьвер «Smith&Wesson M1905» калибра 8х27 мм и патроны к оружию. По словам пенсионера, владелец этого арсенала был ему неизвестен.
Владимир осмотрел оружие, боеприпасы и решил оставить их себе. Пенсионер почистил винтовку, пистолеты и перепрятал их в шкаф в нежилой комнате дома, где стал незаконно хранить.
В апреле этого года в ходе обыска жилища Бородулина оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. В ходе предварительного следствия пенсионер вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте