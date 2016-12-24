Рабочего «Рузхиммаша» убил кусок металла

Жуткий инцидент произошел 12 июня на заводе «Рузхиммаш». 34-летний рабочий предприятия Евгений Славкин был смертельно поражен отлетевшим куском металла. Спасти мужчину врачи не смогли.

Проверку по факту ЧП проводят сотрудники Следственного отдела по городу Рузаевка СК по РМ. По предварительным данным, в праздничный день Евгений Славкин находился на рабочем месте в помещении заготовочного цеха, работал на станке, который сотрудники предприятия называют «гильотиной». В какой-то момент что-то пошло не так, послышался скрежет, от «гильотины» отлетел металлический кусок и угодил в шею Славкину. Отлетевшая деталь перебила ему трахею и крупные сосуды. Коллеги сразу вызвали бригаду «скорой помощи». Евгений был срочно доставлен в медицинское учреждение с обильным кровотечением. Медики попытались спасти пострадавшего, но травма оказалась не совместима с жизнью. Евгений Славкин скончался в больнице в тот же день. У мужчины остались жена и 8-летняя дочь.

Это уже не первое ЧП на предприятии. В марте этого года на сварщика «Рузхиммаша» Дамира Тумпарова рухнула металлическая балка. В тяжёлом состоянии он был доставлен в реанимацию. Мужчина до сих пор не оправился от травм. А год назад водитель ЗИЛа наехал на двух рабочих. 29-летний Михаил Назаров из Пензы погиб на месте, а 35-летний житель Рузаевки Сергей Чебураев получил травмы.