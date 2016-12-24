Подведены итоги конкурса «#Саранск378»

К 378-летию Саранска совместно с МАУК «Городские парки» Администрация городского округа Саранск в социальной сети «ВКонтакте» среди подписчиков своей официальной группы провела конкурс «#Саранск378».

Принять в нем участие можно было в разных форматах: кто-то размещал фото, кто-то адресовал любимому городу стихи, сопровождая их хэштегом #Саранск378. В финал конкурса вышло 14 участников, чьи посты набрали наибольшее количество отметок «Нравится». Пять участников стали победителями. Кроме этого, по решению жюри одному участнику вручается поощрительный приз.

Абсолютным победителем стала Альбина Пруссакова и ее «Ода Саранску». Это стихотворное произведение набрало 155 «лайков». На втором месте - Оксана Рыбкина. Ее стихотворение «лайкнули» 105 человек. На третьем месте Олеся Тюлякова с постом о Саранске, который набрал 81 «лайк». На четвертом - с 76 «лайками» - Кристина Сергеева. Конкурсная работа Анюты Кургановой за время проведения конкурса набрала 48 отметок «Нравится» и заняла пятое место. Все наши победители получают приз - карту гостя на 10 катаний на аттракционах в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина или парке Пролетарского района, а кроме этого - приятный бонус от Администрации Саранска.

Ода Саранску

Мой город любимый, родной мой, Саранск,

Известен сейчас во всем мире!

Он, изменившись, встречал мундиаль,

Открытый футбольной Пальмире!



Гостей ждал с восторгом крутой стадион -

«Республики нашей Арена»!

Фанатов шеренги, сплотив бастион,

Отдались футбольному плену!



Звенели в едином порыве сердца:

Кто-то в фанзоне у мониторов,

Другие, забыв про покой, без конца

Голосили в спальных районах!



Танцевали и пели мы вместе с Перу,

Восторгались игрой португальцев!

Невозможно забыть ту страсть и борьбу,

Что сдружила весь мир и саранцев!



Развивайся, Саранск! Ты один мой такой!

Сохраняй самобытность народа!

Знай, что люди безмерно гордятся тобой,

Ведь в тебе продолжение рода!



Мы приложим все силы для чистоты

И уюта скверов и улиц,

Чтоб дети гордились всем так же, как мы,

А уехав, обратно вернулись!



Удивляй всех и дальше, Саранск мой родной!

А я знаю, что ты самый лучший!

Каждый раз я к тебе возвращаюсь, домой,

И не надо мне города круче!

Альбина Пруссакова



***



Пусть наш город вырастает

С каждым годом, с каждым днем.

Пусть всегда в нём процветают

Каждый житель, каждый дом.



Пусть всё больше зеленеет,

Птицы пусть поют с утра.

И пусть каждого тут греют

Любовь, счастье, доброта.

Оксана Рыбкина



***



Моему любимому Саранску посвящаю...

С днем рождения, мой любимый город!

Ты мне близок и очень дорог!

Нет роднее тебя и краше!

Саранск, ты - сокровище наше!

Теперь в Саранске всего хватает!

Это город - сказка! Город - мечта!

Спасибо Вам огромное, Петр Николаевич Тултаев!

Пусть другие завидуют нам города!



И пусть молва не умолкает,

Что Саранск - лучший город Земли!

Любимый город, я тебе желаю

Процветания, счастья, любви!

С любовью, Олеся Тюлякова!



***



Хочу я показать вам город свой,

Немного описать обитель нашу.

Конечно, не сравнится он с Москвой,

Но сердце знает, что для него краше!



Зелёный, скромный, город чистый,

Где жизнь размеренно струится,

Пускай разносит ветер быстрый:

Саранск - Мордовии столица!



Ночь здесь спокойна и нежна,

По улицам играет светом,

В ней тишина порой важна,

Но есть где погулять при этом.



Сегодня красота Саранска

Поспорит и с большими городами:

Дома и храмы - точно в сказке,

Собор - и с золотыми куполами.



А теплота аллей и парков

Укроет тут с весны по осень.

Город вдруг стал для нас подарком,

Саранск, тебя люблю я!



Саранск, ты всегда в нашем сердце!

Мы гордимся тобой!!! Процветай дальше так!!!

С праздником!!!

Кристина Сергеева



***



Мы городу желаем процветания,

Широких улиц, чистых площадей,

И пусть администрации старания

С неделей каждой будут всё видней!



Пусть парки, насаждения зелёные

Растут, словно грибы после дождя,

И мы, в свой город искренне влюблённые,

В восторге будем, мимо проходя!

Анюта Курганова