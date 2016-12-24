В День города в Саранске прошла ежегодная акция «Бульвар здоровья»

12 июня в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 378-летию Саранска, на площадке по улице М. Расковой прошла ежегодная акция «Бульвар здоровья», организованная ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 2». Работал мобильный Центр здоровья, где все желающие могли пройти аппаратно-диагностическое тестирование, пульсоксиметрию, получить консультации по вопросам здорового образа жизни, чтобы объективно оценить общее состояние организма и выявить факторы риска возникновения функциональных отклонений.

Всем желающим измеряли уровень артериального давления, распространяли буклеты с рекомендациями по подготовке детей в детский сад и школу, с информацией о правильном питании, профилактике ожирения и гиподинамии, охране зрения, а также профилактике вредных привычек и стресса, важности прохождения своевременной диспансеризации.

Конкурс детских рисунков на асфальте, а также цветными карандашами «Все краски России» собрал дружную команду юных художников, каждый из которых по окончании творческой работы получил сладкие призы и памятные сувениры.



