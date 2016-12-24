В преддверии Дня города ООО «МордовАлкоПром» подарило Саранску детский игровой комплекс

В преддверии Дня города в Администрации городского округа Саранск состоялось торжественное вручение сертификата на приобретение детской игровой площадки для одного из дворов Саранска. Генеральный директор ООО «МордовАлкоПром» Евгений Сидоров торжественно передал сертификат и проект комплекса Главе городского округа Саранск Петру Тултаеву.

В начале лета организация выступила с инициативой сделать подарок горожанам в честь 120-летия ликероводочного завода «Саранский» и 378-летия со дня основания Саранска. В Администрации Саранска отнеслись к этой инициативе с большим воодушевлением и предложили разместить подаренный ООО «МордовАлкоПром» игровой комплекс во дворе домов №№ 92, 94, 96 и 98 по проспекту 70 лет Октября. В него войдут игровой комплекс с горками, качели, карусель и песочница. Стоимость проекта составляет 613 тысяч рублей.

Петр Тултаев поблагодарил за такую инициативу: «Замечательно, что ваша организация заботится о жителях Саранска. Вы вносите свой вклад в благоустройство и развитие родного города и делаете прекрасный памятный подарок его жителям!».