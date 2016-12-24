Приговор казанскому Мавроди

В Казани вынесен приговор руководителю «Сберсоюза» Антону Кирилюку. Три десятка жителей Мордовии безвозвратно вложили в его пирамиду 7,5 млн рублей

Суд Казани вынес приговор 38-летнему организатору КПК «Сберсоюз» Антону Кирилюку. За пять лет существования пирамиды полторы тысячи вкладчиков лишились 430 миллионов рублей. Среди них 32 жителя Мордовии, потерявшие около 7,5 млн рублей. Антон Кирилюк был арестован в Ленинском суде Саранска летом 2015 года, однако дальнейшее судебное разбирательство проходило в столице Татарстана. Процесс длился более двух лет.

Математик-программист по образованию Антон Кирилюк в 2011 году создал кредитно-потребительский кооператив «Сберсоюз». Организация была зарегистрирована в Казани, но ее филиалы в дальнейшем открылись еще в нескольких городах - Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Альметьевске, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Чистополе, Марий Эл, Саранске... Офис «Сберегательного союза» распахнул свои двери в столице Мордовии на улице Богдана Хмельницкого, 43. Сотрудники организации принимали от граждан деньги под баснословные 29 процентов годовых. Суммы вкладов варьировались от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. В «Сберсоюзе» обещали разместить привлеченные средства клиентов в различные коммерческие проекты, гарантирующие высокую доходность, и честно возвратить все деньги с процентами.

Проблемы с выплатами у «Сберсоюза» начались в 2015 году. В полицию посыпались заявления от вкладчиков. На официальном сайте кооператива было размещено обращение к клиентам, где было указано, по каким причинам КПК «Сберсоюз» начал выплачивать деньги клиентам не в полном объеме, и высказывалось пожелание дать небольшую отсрочку руководству на решение проблем. «До сих пор работа не вызывала нареканий ни со стороны проверяющих инстанций, ни со стороны наших пайщиков. Исправно платились налоги и членские взносы, - обращалось руководство «Сберсоюза» к пайщикам через собственный сайт. - Вот и сейчас в это непростое время мы не станем обманывать наших пайщиков. Все наши проблемы решаемы, нужно только подождать, дав нам шанс все исправить». Однако отсрочка не помогла, своих обязательств перед вкладчиками «Сберсоюз» не выполнил.

Как считает следствие, с мая 2014 года по апрель 2015 года Кирилюк обманом похитил у жителей Саранска более 7,5 миллиона рублей. Всего же он прибрал к рукам 430 миллионов рублей - общее число потерявших свои деньги клиентов по всей России составляет более полутора тысяч человек.

«Организация собирала с людей деньги под предлогом вкладов в коммерческие проекты, которые гарантировали доход, - сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной системе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров. - У организации была громкая рекламная кампания - информацию о «Сберсоюзе» можно было встретить во многих СМИ, в общественном транспорте. Вывески офисов «Сберсоюза» с большими зелеными буквами копировали стиль известного российского банка. Люди «велись» на то, что логотип «Сберсоюза» был похож на «Сбербанк». Причем они старались открывать свои офисы рядом с офисами банка. Действительно, потом многие люди приходили и говорили, что они вложили деньги в банк «Сберсоюз». Приходилось объяснять, что «Сберсоюз» - это не банк, а кредитно-потребительский кооператив».

За годы работы пирамиды Кирилюк купил автомобиль и несколько объектов недвижимости в Казани, среди которых земельные участки, помещения в торговом комплексе и квартиры. В счет погашения ущерба следствие успело наложить арест на имущество на 300 миллионов рублей. Правда, большую часть арестованного составляет собственность других обвиняемых из «Сберсоюза», дела которых были выделены в отдельное производство. Непосредственно у Кирилюка арестовали участок 0,3 га и жилой дом в одном из сел Рыбнослободского района Татарстана на 300 тысяч рублей. Три машины 2012 года выпуска общей стоимостью 1 млн рублей - «Ауди», «Дэу Нексия» и «ГАЗ-3302», зарегистрированные на компанию подсудимого «Актион». И 100% доли в уставных капиталах «Актион» и «РФК», последние были оценены в 23 млн рублей.

На аресте в Саранске Антон Кирилюк своей вины не отрицал. «Я согласен с заключением под стражу, но, если можно, лучше избрать домашний арест», - заявил председатель «Сберсоюза». Однако его адвокат возражал: «Я не согласен со своим подзащитным о том, что его нужно брать под стражу. Прежде всего скажу, что Кирилюк уже не сможет заниматься преступной деятельностью - а именно обманывать пайщиков. Поскольку все филиалы «Сберсоюза» закрыты. Кроме того, я бы попросил учесть, что Кирилюк сам пришел к следователю и написал явку с повинной на 90 листах, где полностью признал свою вину, раскаялся, осознал, что совершил большую ошибку, открыв кооператив. Самый главный аспект: по делу проходят 1800 человек потерпевших, опросить за год их ну никак не удастся. А через год истечет срок содержания под стражей, и Кирилюка придется освобождать». Тогда руководителя «Сберсоюза» арестовали, а в дальнейшем этапировали в Казань. Вскоре ему заменили содержание под стражей на домашний арест. На судебные заседания Кирилюк являлся самостоятельно.

Речь, которую произнес Антон Кирилюк на последнем слове в суде, приводит портал «Реальное время»: «Я полностью согласен с предъявленным мне обвинением по части деятельности кооператива и легализации денежных средств... Я понимаю, что натворил, понимаю всю ответственность перед каждым из потерпевших, неважно, 10 тысяч рублей они потеряли или миллион. Отдаю себе отчет, что для многих эта сумма была накоплена за многие годы трудовой деятельности. И у некоторых эти суммы были «похоронными» деньгами. Я это прекрасно понимаю.

Прошу прощения у каждого из полутора тысяч потерпевших по уголовному делу, у каждого, кто остался вне судебного разбирательства, у тех, кто не стал подавать заявления. Как только у меня появится возможность, я постараюсь ответить по всем своим обязательствам.

Тем не менее я прошу о снисхождении, потому что до сих пор не привлекался к уголовной ответственности, не был судим, у меня на иждивении несовершеннолетний ребенок. Также прошу учесть тот момент, что уголовное дело, рассматриваемое здесь, было возбуждено на основании моей явки с повинной. Я не скрывался ни от следственных органов, ни от пайщиков, ни от других потерпевших, активно сотрудничал со следствием. После своего ареста способствовал раскрытию преступления.

Если бы у меня была возможность хотя бы частично рассчитаться с потерпевшими, я бы это сделал. Но у меня нет ни копейки, и не было возможности работать с момента ареста. И с назначения мне домашнего ареста я также не мог вести никакую предпринимательскую деятельность для того, чтобы хотя бы частично начать как-то рассчитываться с потерпевшими.

Осмелюсь попросить суд не наказывать меня слишком строго…».

Государственный обвинитель запросил для Антона Кирилюка 8 лет лишения свободы. Суд приговорил его к 7 годам колонии общего режима. Суд подтвердил, что Кирилюк остался должен своим вкладчикам почти 430 миллионов рублей. Однако гражданские иски потерпевших Фемида оставила без рассмотрения, вкладчики вправе обратиться за возмещением ущерба в рамках гражданского судопроизводства.