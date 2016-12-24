Благоустройство дворовых территорий

Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, попавшие в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах». В минувший четверг общественная комиссия проверила ход выполнения работ по благоустройству в Пролетарском районе города.

На этот раз в фокусе внимания общественной комиссии оказались 3 многоквартирных дома по ул. Коваленко - №№ 7, 11, 15. В 2019 году согласно программе запланировано выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, устройству освещения, скамеек и урн для мусора на придомовых территориях 9 многоквартирных домов (ул. Коваленко, №№ 7, 11, 15; ул. Семашко, №№ 5, 14, 15; ул. Веселовского, №№ 17, 28А, 31).

По результатам проведенных аукционов в электронной форме определена подрядная организация - ООО «Дорожник». В настоящее время заключены муниципальные контракты с подрядчиком на сумму свыше 15 млн рублей. Согласно заключенным контрактам, работы были начаты 29 мая текущего года, срок окончания - 30 августа. Однако работы планируют завершить гораздо раньше намеченного.

«Сегодня мы проверяем, как выполняются работы по благоустройству. Это - промежуточный этап, - подчеркивает глава Пролетарского района Александр Кузьмин. - Работа еще не завершена, но находится в стадии окончания. Эти три двора по улице Коваленко практически готовы».

Что уже сделано? Осмотр начался с дома № 7. Это четырехподъездная девятиэтажка. Прежде дорога перед домом была очень узкая, сейчас проезжая часть расширена под парковочные места. Кроме того, по просьбам жителей перенесена световая опора. Также подрядчик уже восстановил асфальтобетонное покрытие входных групп.

У жителей дома № 7 было несколько просьб. Они попросили поднять канализационный колодец до уровня земли. Другая просьба касалась территории возле остановки общественного транспорта, расположенной сразу за этой девятиэтажкой. Вместе с жильцами на остановку отправился заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск - начальник управления по вопросам городского хозяйства Александр Арянов. «На территории, прилегающей к остановочному павильону, имеется небольшой «пятачок», засыпанный щебнем, - поясняет Александр Арянов. - Прежде там была яма. Жители просят заасфальтировать этот участок. Это обязательно будет сделано!». Также жильцы дома № 7 пожаловались, что возле их дома постоянно образуется огромная лужа. Глава района пообещал устранить и этот недостаток.

Жильцам дома № 11 теперь будет еще удобнее общаться и с удовольствием отдыхать вечерами на скамейках. Возле подъездов этой пятиэтажки расширили карманы под лавочки. А еще местные жители попросили привести в порядок лестницу, находящуюся прямо за домом № 11. Лестница расположена на пути в школу. Именно по ней многие ребятишки поднимаются, спеша на учебу. Часто прогуливаются здесь и мамы с малышами.

«На участие в проекте «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск» претендовал и дом № 9 по ул. Коваленко, - добавляет Александр Кузьмин. - Однако по некоторым критериям эта пятиэтажка не попала в проект на этот год». Тем не менее жильцы дома № 9 по ул. Коваленко также присутствовали на этой встрече и высказали ряд просьб.

Стоит отметить, что жители домов №№ 7, 11, 15 по ул. Коваленко принимают активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий. Так, например, домком дома № 15 Валентина Петровна обустроила прекрасный цветник, который так радует глаз!

В завершение глава Пролетарского района пообещал разобраться со всеми вопросами, поступившими от жителей в ходе общения.



